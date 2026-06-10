Россияне считают, что для старта собственного бизнеса в среднем нужно 1,1 млн руб. Мужчины оценивают необходимый бюджет выше — около 1,3 млн руб., женщины называют сумму в 912 тыс. руб. Такие данные приводят «Авито Работа» и «Авито Реклама» по итогам опроса 10 тыс. жителей России.

Помимо стартовых вложений, будущие предприниматели закладывают расходы на продвижение. В среднем они готовы тратить на рекламу около 91 тыс. руб. в месяц. У мужчин рекламный бюджет составляет 103 тыс. руб., у женщин — 81 тыс. руб.

Главный мотив для интереса к предпринимательству — желание самостоятельно принимать решения и не зависеть от работодателя. Так ответили 40% респондентов. Еще 31% считают важным устойчивый спрос на товары или услуги, а 27% обращают внимание на возможность быстро получать доход и превратить личное увлечение в коммерческий проект.

Каждый пятый участник исследования связывает собственный бизнес с возможностью работать из любой точки мира. Среди других преимуществ респонденты называли гибкий график, относительно невысокий порог входа, возможность совмещать проект с основной работой, запуск дела вместе с близкими людьми и перспективу дальнейшего роста.

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Самой привлекательной нишей для потенциальных предпринимателей стала электронная коммерция — ее выбрали 12% опрошенных. Еще по 7% набрали ИТ и телеком, а также проекты в сфере развлечений, искусства и медиа.

По 6% голосов получили производство, розничная торговля, строительство и операции с недвижимостью, а также туристический, гостиничный и ресторанный сегменты.

Исследование показало, что 6% россиян уже ведут собственный бизнес. Еще 10% планируют зарегистрировать дело в ближайшие один-два года, а 16% пока изучают идеи и просчитывают возможные модели работы.

В целом интерес к предпринимательству проявляют около 48% участников опроса. В эту группу входят те, кто уже ведет бизнес, готовится к запуску или пока только изучает идеи. Еще 22% допускают открытие своего дела в будущем. Не рассматривают такой вариант 33% респондентов, затруднились с ответом 13%.

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