Согласно данным опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», более половины россиян (53%) рассматривают возможность переезда в небольшие города или сельскую местность ради более доступного жилья. При этом лишь 26% из них готовы к такому шагу в ближайшее время, тогда как остальные 74% согласны на переезд только при наличии стабильной работы и развитой инфраструктуры.

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Исследование показало, что разница в стоимости жилья между мегаполисами и малыми населенными пунктами играет ключевую роль в миграционных настроениях. Большинство респондентов (62%) считают цены на недвижимость в крупных городах завышенными и неоправданными с точки зрения качества жизни.

Более половины опрошенных (58%) пришли к выводу, что за аналогичный бюджет в провинции можно приобрести жилье в два раза больше, а в некоторых случаях – даже с земельным участком.

Аналитики отмечают, что жизнь в мегаполисах вызывает у россиян смешанные чувства. Треть опрошенных (34%) назвали городскую среду источником постоянного стресса, тогда как 29% видят в крупных городах единственную возможность для профессионального роста.

Главными факторами, способными повлиять на решение о переезде, стали:

желание более спокойной и уединенной жизни (43%);

наличие стабильного интернета и доступа к онлайн-сервисам (29%);

удобная транспортная доступность (13%);

развитая система здравоохранения (10%);

возможность приобретения земельного участка (5%).

В то же время, несмотря на потенциальные выгоды, многие россияне не готовы к переезду. Основными барьерами респонденты назвали:

отсутствие возможности удаленной работы (39%);

страх перемен и привязанность к привычной среде (23%);

крепкие социальные связи (20%);

опасения по поводу недостатка инфраструктуры (18%).

При этом 6% респондентов уже осуществили переезд, а 41% категорически отвергают такую возможность даже при экономической выгоде. Результаты исследования свидетельствуют о сложном балансе между желанием улучшить жилищные условия и необходимостью сохранить привычный образ жизни и доходы.