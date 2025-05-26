Аналитики фиксируют противоречивые тенденции на рынке загородной недвижимости, что отражает изменение потребительских предпочтений и экономической конъюнктуры. Согласно апрельскому отчету Frank RG, средний размер ипотечного кредита на загородное жилье (включая готовые дома и ИЖС) сократился на 19% по сравнению с мартом, достигнув 5,2 млн рублей. Это минимальный показатель с начала года.

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Примечательно, что снижение среднего чека сопровождается ростом доли загородной недвижимости в общей структуре ипотечных выдач — с 3% до 10% за месяц. Наибольший спрос фиксируется на готовые дома (7% от общего объема ипотеки), тогда как доля кредитов на ИЖС составила 3%. Эксперты связывают эту динамику с двумя факторами: активизацией программ господдержки и сезонным всплеском спроса перед дачным сезоном.

Ставки по ипотечным программам демонстрируют разнонаправленное движение. Так, среднерыночные ставки варьируются в диапазоне 26,6-27,1%, наибольшее снижение (-2,3 п.п.) зафиксировано в сегменте ИЖС. В тоже время, ставка по ИЖС остается самой высокой — 27,1%

Параллельно аналитики «Дом.РФ» отмечают двукратный рост спроса на ипотеку для строительства частных домов в апреле. Однако в годовом выражении рынок демонстрирует спад — текущие показатели в 7,5 раза ниже уровня апреля 2024 года. Около 95% выданных кредитов приходится на программы с государственной поддержкой, что свидетельствует о слабой доступности рыночных продуктов.

На противоположном полюсе рынка наблюдается взрывной рост цен на аренду загородного жилья. По данным портала «Мир квартир», за последний год арендные ставки в Подмосковье и соседних регионах выросли на 34%, достигнув в среднем 68 тыс. руб. в месяц.

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Также стоимость заметно увеличилась в Смоленской (+57%, до 57,8 тыс. руб.), Рязанской (+38%, до 52,4 тыс. руб.), Московской (+37%, до 94,7 тыс. руб.) и Калужской (+23%, до 61,6 тыс. руб.) областях.

Объем предложения загородной недвижимости в аренду увеличился на 25% и составляет сейчас 3,4 тыс. объектов, из которых 400 расположены в областях, граничащих с Подмосковьем. По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, многие собственники перевели свои дома из категории продаваемых в арендные на фоне общего роста цен на аренду во всех сегментах недвижимости.

Спрос на аренду загородного жилья за год вырос на 31%. Алексей Попов из «Циан.Аналитики» связывает эту тенденцию с несколькими факторами:

сохраняющиеся ограничения на международные поездки

изменение предпочтений горожан в пользу загородного отдыха

развитие удаленной работы, позволяющей дольше находиться за городом

Эксперты отмечают, что текущая ситуация создает уникальный парадокс: на фоне снижения стоимости ипотеки на загородное жилье и роста его доступности, многие россияне предпочитают арендовать дома по стремительно растущим ценам. Такой дисбаланс может сохраняться до конца летнего сезона, после чего аналитики прогнозируют коррекцию арендных ставок и дальнейшее снижение ипотечных ставок осенью.