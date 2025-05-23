Согласно исследованию, проведенному сетью ресторанов ROSTIC’S и сервисом «Зарплата.ру», почти половина россиян (46%) уверены, что быстрее всего продвинуться по карьерной лестнице можно в IT. На втором месте оказались продажи (29%), а на третьем — банковская и финансовая сферы (28%). Однако у представителей поколения Z (молодых людей от 18 до 25 лет) предпочтения иные: на первом месте у них административная работа (50%), а на втором — сфера общественного питания (38%).

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Также респонденты отметили отрасли, где можно занять руководящую должность без специального образования. Лидером здесь стали продажи (47%), за ними следуют общепит (34%) и ретейл (22%). Среди зумеров три четверти опрошенных (75%) считают, что быстрее всего построить карьеру можно именно в сфере общественного питания.

По мнению 39% россиян, для достижения руководящей позиции требуется от одного до трех лет. Более трети (34%) полагают, что этот процесс займет более трех лет, а 18% уверены, что потребуется более пяти лет.

Отвечая на вопрос о минимальной зарплате, при которой они согласились бы на повышение в должности в течение года, 34% назвали сумму от 50 до 70 тыс. руб., а 25% — от 70 до 100 тыс. руб. Молодое поколение готово довольствоваться меньшим: половина зумеров (50%) согласны на доход от 30 до 50 тыс. руб. при тех же условиях.

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Тем не менее при выборе между повышением в должности и увеличением зарплаты подавляющее большинство россиян (72%) отдадут предпочтение второму варианту.

Среди ключевых качеств, способствующих быстрому карьерному росту, респонденты выделили лидерские способности (60%), инициативность (52%), ответственность (41%), умение работать в команде (37%) и коммуникабельность (37%).

Генеральный директор сервиса Solar Staff Владимир Корицкий ранее отмечал, что на рынке труда набирает популярность поливоркинг — практика, при которой человек одновременно участвует в нескольких проектах и работает в разных компаниях. Особенно это распространено среди поколения Z: молодые специалисты не хотят ограничиваться одной профессией и активно пробуют себя в различных ролях.