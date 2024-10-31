Россияне с начала 2024 года построили и поставили на кадастровый учет 404,4 тыс. индивидуальных жилых домов. К октябрю их совокупная площадь достигла 55,4 млн кв. м., что на 15,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, следует из данных Росреестра.

Глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что граждане проявляют стабильный интерес к индивидуальному жилищному строительству. Центральный федеральный округ является лидером по площади построенных домов. Общая площадь там составила 15,5 млн кв. м или 28% от всего возведенного с начала 2024 года фонда ИЖС. В Московской области возведено 47,1 тыс. объектов ИЖС, что составляет 46,6% от общего количества по ЦФО.

Также рост частного строительства отмечен в Приволжье, где с января по сентябрь этого года построено почти 84,1 тыс. индивидуальных домов общей площадью 10,7 млн кв. м. Максимальный показатель у Республики Татарстан — 15 тыс. домов. В Южном федеральном округе возведено 55,9 тыс. объектов ИЖС площадью 7,2 млн кв. м. Наилучшие показатели в округе у Краснодарского края — 26 тыс. частных домов.

Основным строительным материалом оказалось дерево. Из него, согласно сведениям ЕГРН, возведено 135 тыс. объектов ИЖС или 15,5 млн кв. м. Из кирпича было построено 77 тыс. домов площадью 12,3 млн кв. м. Меньше всего население возводило панельные дома — 4,5 тыс. построек на 559 тыс. кв. м. В большинстве случаев россияне строили одноэтажные дома, их зарегистрировано 231 тыс. Двухэтажных домов возведено 161,6 тыс., трехэтажных – 11,6 тыс.

Ранее сообщалось, что в сентябре российские банки выдали 3,6 тыс. (40 млрд руб.) новых кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Это меньше на 73% по количеству и на 33% в денежном выражении, чем годом ранее. Спрос снизился по завершении программы льготной ипотеки, которая распространялась на ИЖС. На нее приходилась значительная доля выдач — около 60%.