Аналитики VK WorkSpace изучили активность сотрудников российских компаний в корпоративных мессенджерах и заметили любопытные закономерности. В первый день рабочей недели читателей информации оказалось гораздо больше, чем тех, кто ее публикует, пишет «Лента.ру».

Sergio Rota, Unsplash

Именно в понедельник чаще всего создаются новые рабочие чаты, но оживленной переписки там не происходит. Сотрудники стараются втянуться в рабочий ритм, поэтому активные обсуждения начинаются ближе ко вторнику и среде. К концу недели деловая коммуникация снижается, а в выходные и праздники почти сходит на нет.

Отдельное внимание исследователи обратили на соотношение участников общения. В чатах всегда больше тех, кто читает сообщения, чем тех, кто пишет. Кроме того, звонки остаются относительно редким инструментом: на каждые 100 сообщений приходится всего около шести звонков.

Около четверти работников в России устраивают себе «дни тишины» — периоды без звонков и чатов, когда можно сосредоточиться исключительно на задачах. В компаниях, где «дни тишины» закреплены официально, чаще всего инициатором выступало руководство.