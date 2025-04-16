Российские потребители признали самым надежным автомобилем из доступных в стране новинок модель Forester японской марки Subaru. Такой вывод содержится в результатах исследования «Рейтинги Авто Года», которое прошло уже 11 раз. Из тех машин, которые можно приобрести официальным путем, наиболее надежной большинство из 30 тыс. респондентов назвали отечественные Lada Niva Legend и Bronto. Подробности «Инк.» рассказали в пресс-службе премии «Авто года».

Фото: Дром.ру и subarumoscow.ru

Голосовавшие выбирали машины по двум категориям — новые и поддержанные авто. Новинки же предлагалось определить в семи номинациях — «Надежные», «Семейные», «Современные», «Многоцелевые», «Цена/качество», а также «Иконы стиля» и «Гибриды и электрокары»). Результаты опросов, в свою очередь, также были разделены на две категории: без учета машин, поступающих по параллельному импорту, и по смешанному рейтингу, то есть модели, официально поставляемые в РФ, плюс поступающие по «серым» схемам.

Каждый из автомобилей, попавших в рейтинг респондента, те могли оценить по целому ряду характеристик: качеству сборки, безопасности, практичности, комфорту и наиболее существенным параметрам — по подготовленности к российским условиям и экономичности.

В результате из официально представленных лучшими семейными авто были признаны китайские Chery Tiggo 7 PRO MAX, по смешанному рейтингу — южнокорейская Kia Carnival. Лучшими из современных машин стали, по мнению голосовавших, произведенные в Китае Omoda C5 и Zeekr 001.

Идеальным транспортом для разных целей были признаны ГАЗ Соболь NN и немецкий Volkswagen в вариантах Multivan, Caravelle и California. В номинации «Цена/качество» всех опередили отечественная Lada Vesta SW Cross и чешская SKODA Octavia. «Иконой стиля» названы Aurus Senat и Mercedes-Benz G-Class, лучшими электрокарами — китайские Voyah Free и вновь Zeekr 001.

Во втором сегменте среди подержанных авто участники опроса назвали «Автолегендой» Toyota Land Cruiser 200, лучшим «Первым авто» — Lada Granta I и самой «Выгодной покупкой» — Toyota Land Cruiser IV рестайлинг.

В 11-м сезоне «Рейтингов» в исследовании, длившемся с 1 января по 31 марта 2025 года, приняли участие порядка 30 тысяч респондентов. Обработка и анализ данных провела независимая исследовательская компания Ipsos.