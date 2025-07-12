Абсолютное большинство (78%) россиян поддерживают дружбу более 10 лет, причем у половины (52%) она длится свыше 20 лет. Это следует из исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog. Как и где люди находят друзей и что ценят в этих отношениях.

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Согласно опросу 1800 совершеннолетних россиян, чаще всего знакомства завязываются в школе (42%), на работе (36%), через общих знакомых (25%) или в университете (22%).

У трети (36%) россиян от трех до пяти друзей, у 33% — один-два друга, а у 23% — более шести. При этом 8% заявили, что у них нет друзей: 31% из них отдают приоритет семье, 24% не верят в искреннюю дружбу, а 21% не знают, где искать друзей.

Общение с друзьями происходит по-разному: 18% общаются ежедневно, 45% — раз в неделю, 21% — раз в месяц. Личные встречи предпочитают 77%, звонки — 75%, переписку в мессенджерах — 58%. Женщины чаще поддерживают дружбу через переписку (14%), а молодые люди (18–24 года) реже звонят по телефону.

Основные темы для разговоров — личная жизнь (72%), работа (62%), быт (61%), хобби (45%) и актуальные события (43%). Женщины чаще обсуждают личную жизнь (81%), мужчины — политику и экономику (44%).

Поддержка в дружбе остается ключевой ценностью. Опрошенные обращаются к друзьям за эмоциональной поддержкой (71%), советами (49%) и бытовой помощью (38%). Женщины чаще ищут эмоциональную поддержку (83%), мужчины — практическую помощь (45%). В ответ россияне готовы оказывать эмоциональную поддержку (76%), предлагать решения (69%), быть рядом (54%) или даже помогать финансово (51%).

Несмотря на желание 84% респондентов чаще общаться с друзьями, этому мешают работа или учеба (55%), расстояние (47%) и семейные обязанности (31%). При этом 70% опрошенных удалось завести друзей после 30 лет, чаще всего на работе (56%) или через общих знакомых (36%). Половина респондентов считают, что в зрелом возрасте заводить друзей сложнее.

Более половины (55%) россиян допускают дружбу между мужчиной и женщиной, а 26% регулярно общаются с друзьями противоположного пола. Однако 15% считают такую дружбу невозможной.

Дружеские отношения не всегда вечны: 28% периодически пересматривают круг общения. Основные причины разрыва — предательство (80%), обман (52%), зависть и соперничество (39%). Женщины чаще прекращают дружбу из-за зависти (49%), а молодежь (18–24 года) — если общение становится односторонним.