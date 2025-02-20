Исследовательский холдинг «Ромир» более десяти лет проводит исследование, посвященное изучению ценностных ориентиров российского общества. За все время наблюдений ключевыми остаются семья, безопасность и надежность. Мужчины находят более важными социальный статус, страсть и бунтарство, а женщины — духовность. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Термин HoReCa образован от 3 английских слов: Hotel, Restaurant, Cafe. Под определением HoReCa принято понимать целую совокупность компаний, предоставляющих услуги в сфере приема гостей или занимающихся продажей товаров в сфере гостеприимства.

Анализ ценностных ориентиров, свойственных HoReCa, показал соответствие общенациональным тенденциям. Так, безопасность, надежность и честность являются ключевыми факторами при выборе заведений общественного питания.

Также, эксперты видят значительный потенциал для развития отрасли в части таких ценностей, как справедливость, доброта, самостоятельность и оптимизм.

По сравнению с прошлым годом, в восприятии отрасли отмечаются незначительные изменения. Эксперты отмечают более частую ассоциацию HoReCa с социальным статусом, патриотизмом и просвещением. В то время как привлекательность, финансовое благополучие и простота стали упоминаться россиянами значительно реже.

Количественный анализ показывает, что безопасность (42%) и надежность (37%) остаются наиболее важными факторами. За ними следуют честность (34%), привлекательность (33%, снижение на 4% относительно 2023 года), семья (30%), финансовое благополучие (29%, снижение на 4% по сравнению с предыдущим годом), забота об окружающей среде (27%), экономия и бережливость (25%), а также социальный статус (23%, рост на 3%).

Более глубокий анализ продемонстрировал отличия в ценностных ориентирах в зависимости от возрастных групп. Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет отмечают просвещение и бунтарство, а в 35-44 лет чаще выбирают вдохновение.Самая группа старше 56 лет считает наиболее важным финансовое благополучие.

Эксперты отмечают, что безопасность остается важнейшей ценностью для возрастной группы 45-55 лет. Также, мужчины, в отличие от женщин, значительно чаще подчеркивали важность простоты.

«Ромир» проанализировал ассоциации россиян с различными брендами в секторе общественного питания и выявил интересные тенденции и неоднородность восприятия потребителями различных сетей. Оказалось, что ключевые ценности российского общества не всегда достаточно ярко выражены на уровне брендов HoReCa, что дает потенциал для возможного развития маркетинговых стратегий.

Среди бургерных «Вкусно — и точка», Burger King и Rostic’s позиционируются как семейные, экономные и простые заведения, при этом «Вкусно — и точка» отличается высоким уровнем надежности. Black Star Burger ассоциируется с новаторством, статусом, азартностью и бунтарством, а Farsh — с патриотизмом.

В сегменте пиццерий, «Додо Пицца» оказалась единственной сетью, которая в большей степени ассоциируется с привлекательностью, семейностью и добротой.

«Папа Джонс» воспринимается россиянами, как бунтарский бренд, «Доминос» — как просвещенный, а «Ташир Пицца» — как азартный и одухотворяющий. В целом, пиццерии не демонстрируют выраженности ключевых ценностей отрасли.

Что касается кофеен, то у «Шоколадницы» присутствует наиболее яркий имидж. По мнению потребителей, она — привлекательная, семейная, финансово благополучная, творческая и вдохновляющая.

One Price Coffee воспринимается как бережливая, добрая и вдохновляющая сеть. «Кофемания» — как привлекательная и страстная, Coffee Like и Cofix — как творческие, «Даблби» и «Дринкит» — как вдохновляющие и просвещенные, а Surf Coffee — как страстная и бунтарская.

Что касается сегмента кулинарии, то Subway ассоциируется с простотой, самостоятельностью и увлеченностью. StarDogs видится потребителям как одухотворяющая и просвещенная, а «Донер 24» и «Vлаваше» – как экономные и бережливые.

Prime потребители характеризуют как социально ответственную и вдохновляющую сеть, а «Хлебницу» и «Буханку» — как безопасные, надежные и добрые бренды. «Хлебница» также ассоциируется со справедливостью, а French Bakery — справедливая и бунтарская.

Суши-рестораны часто связывают с финансовым благополучием (Il Patio, «Планета Суши», «Якитория»), новаторством («Якитория», «Тануки») и статусностью (Il Patio, «Якитория», «Тануки»). «Планета Суши» ассоциируется с самостоятельностью и творчеством, «Якитория» — с увлеченностью, а «Тануки» — со страстью и одухотворенностью.

«Крошка Картошка», «Теремок» и «Му-му» воспринимаются их посетителями, как семейные и добрые бренды, причем «Крошка Картошка» и «Теремок» ассоциируются с патриотизмом, а «Крошка Картошка» еще и с простотой. «Му-му» потребители видят как экономную и бережливую.

Директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина отметила, что исследование подчеркивает важность ценностных ориентиров, таких как безопасность, надежность и честность, которые остаются приоритетными для потребителей.

По ее словам, важно, чтобы сетевые заведения не только соответствовали этим базовым ценностям, но и развивали уникальные предложения, основанные на справедливости, доброте и оптимизме. Это позволит им выделяться на фоне конкурентов и привлекать внимание целевой аудитории, создавая лояльность и доверие, считает Абрамкина.

Ранее аналитики выяснили отношение россиян к фастфуду. Полученные данные указывают на явную и устойчивую тенденцию к росту популярности быстрого питания. За последние 15 лет наблюдается значительное увеличение как числа заведений, так и числа посетителей фастфуда.