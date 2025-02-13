Аналитики «Т-банка» выяснили, что, по мнению большинства россиян, ведение совместного бюджета при проживании в паре положительно влияет на отношения и способствует решению жизненных проблем.

Многие россияне (77%) поддерживают идею ведения общего бюджета в отношениях. При этом 61% опрошенных считают, что общие траты должны быть только после начала совместного проживания. Те, кто находится в официальном браке, склонны считать, что вести общий бюджет следует с самого начала отношений.

Несмотря на положительные оценки, 24% опрошенных готовы выделять в общее с партнером пользование не более 10 тыс. руб. в месяц. Но у большей части россиян (55%) эта сумма варьируется от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Еще 16% опрошенных сообщили, что вкладывают в семейный бюджет от 50 до 100 тыс. руб, а 6% — даже больше.

Основным преимуществом совместного бюджета 55% респондентов назвали уменьшение количества ссор, связанных с финансами. Среди других положительных моментов опрошенные также отметили упрощение планирования крупных покупок (52%) и повышение уровня доверия между партнерами (47%).

Мнения респондентов разошлись в вопросе, сколько средств нужно выделять в общий бюджет. 33% считают, что оптимально иметь фиксированный ежемесячный взнос, который покрывает обязательные расходы, такие как аренда жилья, ипотека и коммунальные платежи. Это мнение чаще всего разделяют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

По мнению еще 33% респондентов, все доходы каждого из партнеров должны идти в общий бюджет. Эта позиция более характерна для людей старше 45 лет. 21% россиян находят правильным отдавать 50% своего дохода в общий бюджет, оставляя остальное для личных нужд.

Ранее стало известно, что доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях россиян, за исключением пенсионных и страховых продуктов, составляет около 15% или примерно 15,9 трлн руб. Этот показатель стал минимальным за последние шесть лет.