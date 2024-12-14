Россияне рассказали, что в этом году готовы потратить на новогодний стол от 5 до 10 тыс. руб. Об этом говорится в результатах исследования «Страхового дома ВСК», которыми поделились «Известия».

Большинство россиян (56%) планируют приготовить на праздник множество традиционных блюд. В то же время 31% опрошенных хотят поэкспериментировать и приготовить необычные блюда. 5% респондентов решили купить продукты, которые обычно не могут себе позволить, например, икру или камчатского краба. А 2% россиян не будут заниматься готовкой и закажут еду в ресторане.

В этом году, как сообщили 38% опрошенных, средний бюджет на новогодний подарок составит до 5 тыс. руб. В прошлом году чаще всего тратили на подарки до 1,5 тыс. руб. При этом 29% респондентов собираются потратить на новогодние подарки до 10 тыс. руб., а еще 14% — до 50 тыс. руб.

В большинстве случаев участники опроса будут дарить сувениры и приятные мелочи (41%). Также популярными являются практичные подарки, такие как одежда, гаджеты и товары для дома (25%). А 19% россиян намерены заранее уточнить у близких людей, какой подарок они хотели бы получить.

Согласно исследованию, 31% опрошенных довольны подарками, которые получают на Новый год. Чаще всего это нужные вещи. 22% респондентов сообщили, что обычно им дарят «типовые» подарки: косметические наборы, парфюмерию, носки и так далее. Еще 9% участников опроса рассказали, что близкие дарят им деньги.

Ранее специалисты «Работа.ру» и «СБЕР ЕАПТЕКА» провели исследование и узнали, как россияне справляются с горящими дедлайнами в декабре, и что их больше всего волнует в преддверии Нового года. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервисов.