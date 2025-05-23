В первом квартале 2025 года россияне заплатили рекордную сумму штрафов за нарушения правил дорожного движения. По данным сервиса Bip.ru, общий объем взысканий составил 23,2 млрд руб., что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество выписанных штрафов сократилось почти на 12%.

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С начала 2025 года в России увеличились размеры штрафов за нарушения ПДД. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч теперь взимается 750 руб. вместо прежних 500. Штраф за непристегнутый ремень безопасности вырос с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., а за проезд на красный свет — с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Выезд на встречную полосу теперь карается штрафом в 7,5 тыс. руб. (ранее — 5 тыс.), а движение по полосе для общественного транспорта — 2,25 тыс. руб. (вместо 1,5 тыс.). Максимально возросло наказание за вождение в нетрезвом виде — с 30 тыс. до 45 тыс. руб.

Кроме того, скидка за своевременную оплату штрафа сократилась с 50% до 25%, хотя срок для льготного погашения увеличился с 20 до 30 дней.

Несмотря на рост сумм, большинство водителей по-прежнему стараются оплачивать штрафы в первые 10 дней, чтобы воспользоваться скидкой. По данным Bip.ru, в 2025 году таких водителей стало на 10% больше.

Крупные банки подтверждают тенденцию роста трат на штрафы. «ВТБ» сообщил об увеличении объема подобных платежей в первом квартале на 60%. В «Дом.рф» отметили, что средний чек на оплату штрафов вырос почти вдвое, а количество нарушений на одного клиента сократилось в 1,5 раза. В «Почта Банке» зафиксировали снижение числа операций на 17%, но при этом средний платеж увеличился на 15%.

Поступления от штрафов за нарушение ПДД являются важным источником доходов региональных бюджетов. Часть этих средств направляется на развитие дорожной инфраструктуры и установку камер фиксации нарушений.

Минфин РФ скорректировал прогноз по сбору штрафов в 2025 году в сторону резкого увеличения — с 6,4 млрд до 52,8 млрд руб. Однако эксперты ожидают, что реальные поступления могут достичь 150–160 млрд руб., что на 20–30% выше показателей прошлого года.

Рост штрафов не окажет прямого влияния на инфляцию, так как эти средства перераспределяются внутри экономики. Однако сокращение располагаемых доходов граждан может незначительно снизить потребительский спрос.

Эксперты отмечают, что ужесточение наказаний способствует повышению дисциплины на дорогах, но только в сочетании с эффективным контролем, например увеличением числа камер фиксации нарушений. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению аварийности и более ответственному поведению водителей.