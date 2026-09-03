В первом полугодии 2026 года россияне купили билеты на офлайн-развлечения на 165 млрд руб. — на 19% больше, чем годом ранее. Число проданных билетов при этом выросло лишь на 6%, до 239 млн: основную прибавку рынку дало их подорожание. Такие данные приводят OKS Labs by Okkam, «Яндекс Афиша», Kassir.ru и Ticketland в совместном исследовании.

Unsplash

По итогам 2026 года разрыв между темпами роста оборота и числа проданных билетов станет еще заметнее, прогнозируют аналитики. Оборот рынка увеличится на 14%, до 353 млрд руб., а число билетов — лишь на 2%, до 477 млн. Авторы исследования объясняют замедление более слабой динамикой посещаемости в большинстве сегментов.

Концерты останутся крупнейшим сегментом рынка. По итогам года на них придется 29% оборота, или 103,1 млрд руб. В январе-июне средняя цена концертного билета выросла на 14% — быстрее, чем в остальных основных сегментах. Авторы исследования связывают подорожание прежде всего с ростом расходов на техническое обеспечение концертов. Более высокие цены, в свою очередь, сдерживают посещаемость. Частично компенсировать это могут крупные стадионные шоу. Если два анонсированных на осень концерта Канье Уэста в Петербурге все же состоятся, они могут вместе собрать около 3,5 млрд руб.

По итогам года на театральные мероприятия придется 21% рынка, а на музеи и выставки, а также на кино — по 17%. В театральном сегменте рост посещаемости упирается во вместимость площадок, поэтому быстро нарастить число зрителей здесь трудно. В кино после новогодних праздников средняя цена билета стабилизировалась примерно на уровне 450 руб. Заметного подорожания во втором полугодии аналитики не ждут — зрители чувствительны к стоимости похода в кино.

Читайте также Смертные грехи организатора концертов, или почему большие шоу проваливаются еще до начала

По наблюдениям аналитиков, зрители не отказываются от офлайн-досуга, а становятся разборчивее в тратах. Они реже покупают билеты спонтанно, заранее планируют поход и чаще выбирают доступные, необычные или эмоционально яркие форматы. Внимание лучше удерживают события, ради которых аудитория готова заранее выделить и время, и деньги.

Еще один вызов для отрасли — постоянное обновление афиши. По оценке аналитиков, дальнейший рост будет все сильнее зависеть от качества и новизны событий: одного повышения цен уже недостаточно. Поэтому театрам, концертным площадкам, музеям и выставочным проектам придется бороться за зрителя не только стоимостью билета, но и новыми поводами выйти из дома.

Для отрасли текущий год становится переходным. Период активного постпандемийного восстановления подходит к концу, а темпы роста в деньгах, по прогнозу, сократятся вдвое по сравнению с 2025-м. Дальнейшая динамика будет все сильнее зависеть не от нового повышения цен, а от качества и новизны предложения. По оценке авторов исследования, совокупная доля «Яндекс Афиши», Kassir.ru и Ticketland на этом рынке в первом полугодии составила 46%.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.