После введения безвизового режима россияне стали заметно чаще ездить в Китай, а туроператоры фиксируют растущий интерес к поездкам, в которых отдых совмещают с покупками. Одним из таких направлений стал Хайкоу на Хайнане, куда едут за техникой и товарами международных брендов. Дополнительно спрос поддерживает расширение авиасообщения между двумя странами.

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По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, в первом полугодии 2026 года россияне совершили 1,015 млн туристических поездок в Китай — на 53% больше, чем годом ранее. Погранслужба ФСБ за тот же период зафиксировала 1,62 млн поездок россиян в страну, что на 55,6% превышает прошлогодний показатель. Безвизовый режим действует с сентября 2025 года, а в мае 2026-го Китай продлил его до конца 2027-го.

Быстрее растет и интерес к крупнейшим китайским городам, где экскурсионную программу легко совместить с покупками. В Шанхае число российских туристов за январь-июль 2026 года увеличилось более чем вдвое и достигло 422 тыс. человек. Пекин только за первый квартал принял 180 900 россиян, что также более чем в два раза превышает прошлогодний результат.

Отдельное место в новых маршрутах занимает Хайкоу на острове Хайнань. Туроператоры предлагают совмещать пляжный отдых в Санье с поездкой в столицу провинции, где туристы покупают электронику, одежду и другие товары международных брендов. На Хайнане действует специальный режим беспошлинной торговли для путешественников, покидающих остров, а крупные duty-free центры работают в том числе в Хайкоу. На растущий интерес к такому формату указывает коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор Let’s Fly Антон Лаврухин.

Изменение спроса уже заметно в продажах туроператоров. По данным Let’s Fly, число проданных туров в континентальный Китай с заездами в сентябре выросло примерно втрое год к году, а спрос на Китай в целом оказался почти в два раза выше прошлогоднего. Компания также начала продавать комбинированные программы с отдыхом в Санье и поездкой в Хайкоу и выкупила для них блоки мест на рейсах Hainan Airlines.

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Поездок становится больше и благодаря расширению авиасообщения. Сейчас между Россией и Китаем выполняется 250−270 рейсов в неделю против примерно 215 год назад, приводит данные Мурадян. Прямые программы на Хайнань доступны уже из 10 российских городов, причем направление обслуживают как российские, так и китайские перевозчики.

Особенно доступным Китай остается для жителей Дальнего Востока, которым не нужны длинные и дорогие перелеты через всю страну. Средняя стоимость ночевки в гостиницах Приморья во второй половине августа достигла 10 330 руб. При этом одна из путешественниц рассказала Forbes, что недельная поездка из Владивостока в Шэньян с перелетом, трансфером и проживанием обошлась ей примерно в 30 000 руб. Это частный пример, но схожие по цене короткие туры из Владивостока действительно есть на рынке.

Одновременно спрос постепенно выходит за пределы традиционного пляжного отдыха на Хайнане. У «Русского экспресса» остров по-прежнему лидирует в заявках, однако заметную долю уже получают Пекин, Шанхай и Чунцин. Другие участники рынка также фиксируют рост материковых направлений. В Onlinetours число бронирований туров в Китай за год увеличилось в 2,6 раза, а средний чек вырос до 245 300 руб.

Китай при этом постепенно перестает быть для российских туристов направлением только для одной большой экскурсионной поездки, считают участники рынка. После первого знакомства со страной путешественники проще планируют маршруты самостоятельно, возвращаются в другие города и чаще совмещают отдых, экскурсии и покупки. Безвиз и растущее число прямых рейсов дополнительно снижают барьер для повторных поездок.

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