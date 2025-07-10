В первом полугодии 2025 года сервис Яндекс Афиша продал рекордные 13 млн билетов на различные мероприятия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 41%, а относительно 2023 года — впечатляющие 56%. Для сравнения, за весь 2022 год через платформу было продано 10,5 млн билетов.

Drazen Zigic/Freepik

Средняя стоимость заказа (который может включать несколько билетов) достигла 4181 руб., что на 33% выше, чем в 2024 году, и на 73% больше показателей 2023 года. Количество доступных мероприятий также увеличилось до 129,3 тыс., демонстрируя рост на треть по сравнению с предыдущим годом.

Концерты остаются безусловными лидерами, занимая 55,7% от общего объема продаж в денежном выражении. Спрос на музыкальные мероприятия вырос на 121%, а средний чек увеличился на 22%, достигнув 6147 руб.й, сообщил Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши.

Еще более впечатляющую динамику, по его словам, показали спортивные события — рост продаж составил 176%. Такой скачок связан как с возрастающей популярностью спорта, так и с расширением партнерства Яндекс Афиши с клубами КХЛ и РПЛ.

В театральной сфере продажи билетов увеличились на 41%, несмотря на рост среднего чека на 15% — до 4988 руб. Наибольший скачок цен наблюдался в сегменте выставок — сразу на 51%, до 1952 руб., что объясняется появлением новых мультимедийных и интерактивных форматов.

Прочитайте также Россияне потратили свыше 350 млн руб. на концерты в июньские праздники

При этом стендап-концерты, где средний чек вырос всего на 5% (до 4239 руб.), продолжают набирать популярность — спрос на них увеличился в полтора раза.

Традиционное лидерство сохраняют Москва и Санкт-Петербург, где половину продаж обеспечивают концерты. Также любовью к музыкальным мероприятиям отличаются жители Воронежа (73% продаж), Екатеринбурга (69%) и Челябинска (60%).

В Уфе спорт вошел в тройку самых популярных категорий, занимая 10,7% от общего объема продаж.

Среди самых востребованных событий первого полугодия 2025 года доминируют концерты. В лидерах оказались выступления Басты в московских «Лужниках», Anna Asti на ВТБ Арене и Леонида Агутина в петербургской «Газпром Арене». В топ также попала панк-сказка «Король и Шут», занявшая пятое место в общероссийском рейтинге.

Наблюдаемый рост свидетельствует о возвращении россиян к активной культурной жизни после периода ограничений и повышении интереса к различным форматам досуга.