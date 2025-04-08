Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» выяснили, что спрос россиян на страхование для выезда за рубеж с начала 2025 года увеличился на 6%, а на страхование от несчастных случаев — на 3%. Средняя стоимость такого полиса возросла до 713 руб.

Директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин сообщил, что в первом квартале 2025 года был отмечен рост страхования выезда за рубеж и от несчастных случаев на 6% и на 3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя стоимость полиса от несчастных случаев увеличилась на 14% относительно первого квартала 2024 года, и достигла 713 руб. При этом средний период оформления страховки составил 174 дня.

Аналитики также назвали наиболее популярные виды спорта, по которым оформляются полисы страхования от несчастных случаев. Среди них — плавание, самбо, футбол, дзюдо и каратэ.

Отмечается, что женщины в первом квартале этого года оформляли полисы страхования на 18% чаще, чем мужчины. Возраст застрахованных варьируется от пяти до 63 лет.

Также эксперты сообщили, что средняя стоимость полиса для путешествий снизилась на 2% и составила 2 822 руб. Самыми популярными направлениями для туристических поездок оказались Таиланд, шенгенская зона, Китай, ОАЭ и Турция.

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При этом средний срок страхования составил 15 дней, а наиболее активные периоды оформления полисов пришлись на середину февраля и середину марта.