Россияне стали осторожнее тратить деньги. Они откладывают крупные покупки или оплачивают их частями, чаще ищут скидки, выбирают более дешевые товары и все активнее покупают на маркетплейсах. Такой сдвиг описывают июльский доклад Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» и участники рынка.

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При этом потребительская активность в целом продолжает расти. По данным Минэкономразвития, в первом полугодии она увеличилась на 4,8% в годовом выражении. Но покупатели стали внимательнее считать деньги. Продуктовые сети в Приморском крае и Новосибирской области сообщили о сокращении числа позиций в чеке, а ретейлер в Орловской области поддерживал продажи тематическими акциями, скидками на отдельные товары в выходные и развитием доставки.

Сильнее всего экономия заметна в непродовольственной рознице. В январе-мае сдержанным оставался спрос на одежду, обувь, бытовую химию, мебель и товары для дома и ремонта. Покупатели все чаще берут отдельные предметы вместо готовых комплектов, выбирают более дешевые модели и присматриваются к подержанным товарам. В «М.Видео» также сообщили, что за первое полугодие объем заказов через сервис оплаты частями вырос на треть.

Переход покупателей в онлайн усиливает давление на традиционную розницу. Во втором квартале одна из сетей парфюмерии и косметики в Волго-Вятском макрорегионе сократила почти 15% магазинов из-за снижения посещаемости и перетока спроса в интернет. Продавец мебели и других товаров для дома в Костромской области сообщил о падении продаж на 10% к первому кварталу и вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года.

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Эксперты связывают новую модель потребления прежде всего с замедлением роста доходов, а также с инфляцией и высокой стоимостью кредитов. Во втором квартале реальные располагаемые доходы населения выросли на 1,5% против 10,1% годом ранее. Одновременно опросы ЦБ показали, что работодатели стали осторожнее подходить к повышению зарплат. После обязательных расходов у семей остается меньше денег, поэтому дорогостоящие покупки чаще откладывают, заменяют более дешевыми вариантами или оплачивают частями.

При этом общая сумма трат продолжает расти быстрее доходов. В первом полугодии номинальные доходы населения увеличились примерно на 7%, а потребительские расходы — на 14%, следует из данных Росстата. Аналитики объясняют этот разрыв не ростом покупательской уверенности, а повышением цен и переходом от редких крупных приобретений к более частым мелким. По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, дополнительную нагрузку создает шринкфляция, когда за прежнюю сумму покупатель получает меньше товара.

Даже в режиме экономии россияне не готовы заметно сокращать расходы на базовые товары и услуги. К ним доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова относит продукты первой необходимости, лекарства и медицинские услуги, детские товары, образование, ЖКХ, топливо, связь и интернет. По оценке Банка России, во втором полугодии большинство компаний не ожидает роста спроса по сравнению с первой половиной года. Покупательская осторожность, сберегательные настроения и переход к дискаунтерам и маркетплейсам продолжат задавать тон в рознице.

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