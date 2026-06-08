Зарубежные онлайн-площадки стали активнее забирать спрос на российском рынке одежды и обуви. За первые четыре месяца года объем трансграничных покупок в этих категориях достиг 24,5 млрд руб. и вырос на 21,7% год к году. Внутренние продажи одежды и обуви тоже увеличились, но медленнее — на 15,8%, до 672,8 млрд руб.

В мае тенденция сохранилась. По словам председателя совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова, за первые пять месяцев года трансграничные покупки одежды выросли на 17%, до 10,8 млрд руб., а обуви — на 12−18%, до 5,8 млрд руб. Год назад динамика была заметно слабее, что говорит об ускорении перехода части покупателей на зарубежные платформы.

Главная причина такого сдвига — заметная разница в ценах. Иностранные продавцы выигрывают за счет отсутствия НДС в трансграничной торговле, а покупатели получают доступ к брендам, которые почти исчезли с полок российских магазинов. Глава Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что это позволяет зарубежным площадкам удерживать цены на 30–50% ниже.

Читайте также Россияне стали экономить на технике за счет зарубежных покупок

Хорошо показывает разницу пример с кроссовками Nike Air Jordan 1 Mid. В российских магазинах Lamoda и Street Beat они стоят 23 999 руб., а через CDEK.Shopping и US Mall их можно заказать за 11 530 руб. и 15 170 руб. соответственно. Такая разница особенно заметна для покупателей, которые внимательно следят за ценой. По словам соиздателя Fashion Buzz Ольги Штейнберг, значительная часть трансграничных заказов идет из Китая и других стран с низкой себестоимостью производства.

Особенно быстро растет спрос на сезонные товары. На CDEK.Shopping продажи летней одежды за январь — май выросли на 118%, а на Wildberries — почти вдвое. В обувной категории быстрее прибавляет мужской сегмент: на CDEK.Shopping продажи мужской летней обуви выросли на 34%, женской — на 27%, а Wildberries зафиксировал рост на 330% в мужской категории и на 11% — в женской.

Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами — более выгодными ценами, высокой долей повторных покупок среди мужчин и сокращением ассортимента в российских сетях. Часть спроса перетекла на зарубежные площадки после ослабления позиций отечественных брендов, в том числе Ralf Ringer и Zenden. В результате трансграничная торговля все активнее конкурирует с локальными ретейлерами и меняет расстановку сил на рынке.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.