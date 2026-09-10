Россияне стали заметно больше покупать онлайн. В первом полугодии 2026 года количество чеков интернет-покупок выросло в 2,2 раза год к году, а средний чек — на 40%, показало совместное исследование «Почты Mail» и СДЭК.

Unsplash

Чаще всего россияне покупали цифровые товары и подписки — на них пришлось 35% всех онлайн-покупок. Одежда и обувь заняли второе место с долей 20%, детские товары и книги с канцтоварами набрали по 16%. Еще 13% пришлось на развлечения.

При этом интерес к товарам для детей за год вырос: авторы исследования сообщают, что их совокупная доля увеличилась с 40 до 45%. Однако этот показатель рассчитывается отдельно от доли детских товаров в общем числе онлайн-покупок, которая составила 16%.

Быстро растут и покупки прямо из контента. Ежедневное число заказов из шопсов — публикаций во «ВКонтакте» со ссылкой на покупку — в первом полугодии выросло в 25 раз. Чаще всего через них покупали товары из категорий «Красота и здоровье», «Дом и дача», «Гардероб», «Бытовая техника», «Спорт и отдых».

Читайте также Зарубежные онлайн-покупки могут обложить НДС уже с 2027 года

Рост онлайн-покупок заметен и в доставке. По данным СДЭК, в 2026 году сервис доставил на 12% больше заказов из интернет-магазинов, чем за сопоставимый период годом ранее. Особенно быстро росла доставка продуктов питания — ее объем увеличился на 23%, а сама категория вошла в число наиболее востребованных.

Высокая активность онлайн-покупателей заметна и за пределами столиц. По данным «Почты Mail», среди регионов лидируют Ленинградская область, Краснодарский край и Свердловская область. СДЭК отмечает схожую географию: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в число наиболее активных городов по количеству интернет-заказов стабильно входят Екатеринбург и Новосибирск.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.