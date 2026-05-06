Минпромторг поддержал введение НДС в размере 22% на зарубежные товары, купленные через интернет, с 1 января 2027 года. Одновременно правительство рассматривает и более мягкий сценарий Минфина с постепенным повышением ставки.

Минфин предлагает вводить НДС поэтапно: 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% в 2029 году. При этом в Минпромторге допускают и жесткий сценарий — сразу поднять ставку до 22% без переходного периода.

Российский союз кожевников и обувщиков ранее предложил премьер-министру Михаилу Мишустину сразу установить 22% НДС на зарубежные интернет-заказы. Союз также предложил ввести пошлины на весь импорт и обязательную маркировку товаров.

Законопроект Минфина, внесенный в правительство в конце апреля, описывает механизм сбора налога: маркетплейсы будут удерживать и перечислять НДС как налоговые агенты.

Читайте также Цены на импортные товары в России могут взлететь на четверть

Крупные площадки, включая Ozon и Wildberries, а также Ассоциация компаний интернет-торговли считают постепенное повышение НДС более приемлемым: такой сценарий снижает нагрузку на бизнес и дает время на адаптацию.

По оценкам экспертов, введение НДС может увеличить цены на зарубежные товары для российских покупателей на 25–30%. Резкое введение ставки 22% уже в 2027 году может привести к росту серого импорта.

Окончательные параметры реформы — сроки введения и размер налоговой нагрузки — еще предстоит определить правительству.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.