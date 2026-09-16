В первой половине 2026 года покупательский спрос на российском продуктовом рынке сместился в сторону более дешевых товаров. В девяти из десяти категорий с наиболее высокими темпами роста потребители стали чаще выбирать доступные позиции, следует из исследования аналитического центра NTech, охватившего 124 товарные группы.

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В морепродуктах, например, продажи за январь—июнь увеличились на 21% в натуральном выражении и достигли 70,8 млн кг. Объем реализации креветок вырос на 35%, до 60,1 млн кг. При этом средняя цена килограмма продукта составила 588 руб. при 738 руб. в среднем по категории.

Схожую картину NTech зафиксировал в молочном сегменте. Продажи молока выросли на 2%, до 3,2 млрд кг, тогда как реализация молочных коктейлей прибавила 60%, достигнув 142,8 млн кг. Средняя стоимость коктейля составила 175 руб., что ниже среднего показателя категории в 225 руб.

Для оценки изменения структуры спроса аналитики сопоставили средневзвешенные цены товаров с инфляцией. В девяти категориях индикатор оказался отрицательным — от −1,3% до −4,3%, что свидетельствует о повышении интереса к более бюджетным предложениям. Только в сегменте цитрусовых показатель оказался положительным и достиг 4%.

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К категориям с подобной динамикой также относятся слабосоленая и копченая рыба, творог, колбасная нарезка, груши, горячие напитки, творожные сыры и молочные десерты. При этом весь продуктовый рынок демонстрировал положительное значение индикатора: около 1,5% в первом квартале и 2,1% во втором, сообщил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов считает, что структура спроса меняется вслед за стремлением покупателей контролировать ежедневные расходы. По его словам, быстрее развиваются категории, которые позволяют делать покупки более рациональными с точки зрения бюджета.

На результаты влияет и предложение торговых сетей. Основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин отмечает, что ритейлеры расширяют ассортимент недорогих товаров, одновременно уменьшая долю дорогих позиций. Таким образом, увеличение продаж эконом-сегмента может объясняться не только поведением покупателей, но и изменением ассортимента магазинов.

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