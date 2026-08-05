Российский рынок курьерских услуг для частных лиц продолжил расти, но резко сбавил темп. В январе-июне 2026 года его стоимостный объем увеличился на 8,8% год к году, до 37 млрд руб., следует из данных Росстата. Годом ранее рынок прибавил 33,4%, а за тот же период 2024-го — 38,9%. Таким образом, всего за год темпы роста снизились почти в четыре раза.

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После нескольких лет стремительного расширения курьерский рынок вошел в более зрелую стадию. Участники отрасли объясняют замедление эффектом высокой базы. Даже сопоставимый прирост в рублях теперь дает гораздо меньший процентный рост. Дополнительным тормозом стало охлаждение электронной коммерции, которая прежде обеспечивала курьерским сервисам быстро растущий поток заказов.

Сильнее всего рынок затормозил в Москве, на которую приходится почти половина стоимостного объема курьерских услуг для частных лиц. За первые шесть месяцев 2026 года столичный сегмент вырос всего на 1,3%, до 18,4 млрд руб., против 28,7% годом ранее. В Подмосковье объем услуг достиг 2,1 млрд руб., но темпы роста снизились с 58% до 18,9%, а в Санкт-Петербурге — с 73,3% до 24%. В Краснодарском крае замедление оказалось менее заметным — с 18,4% до 15,6%, до 2 млрд руб.

Одновременно продолжает дорожать сама доставка. По оценке коммерческого директора «Курьер Сервис Экспресс» Сергея Волчкова, с начала года тарифы выросли в среднем на 10−12%, тогда как годовая инфляция в июне составила 6%. В Москве расходы операторов дополнительно увеличили новые правила. Курьерский транспорт необходимо идентифицировать, подключать к городским информационным системам и технически настраивать на соблюдение скоростных ограничений.

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Удорожание доставки совпало с более сдержанным потребительским спросом. По наблюдениям участников рынка, покупатели все чаще выбирают ПВЗ вместо курьера до двери.

Пункт выдачи обычно обходится дешевле, а заказ можно забрать в удобное время, не подстраиваясь под окно доставки и не ожидая курьера дома.

На изменение потребительских привычек рынок отвечает быстрым расширением сети ПВЗ. На 1 января 2026 года в России работало 226,4 тыс. пунктов выдачи, подсчитали в «Яндекс Картах». За год их количество выросло на 44,7%. Расширение поддержали небольшие населенные пункты, а маркетплейсы также открывали ПВЗ на базе отделений «Почты России».

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