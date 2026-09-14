Спрос на готовый кофе в России начал снижаться. За январь-август 2026 года число покупок напитков объемом 150−200 мл сократилось на 4% год к году, следует из данных «Платформы ОФД». При этом средняя стоимость чашки выросла на 13% и достигла 215 руб.

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Рост цен уже меняет поведение покупателей. Часть аудитории переключается на более дешевые варианты — например, готовые напитки в магазинах вместо кофеен. Ретейлеры пользуются этим спросом и развивают собственные кофейные форматы: «Пятерочка» за шесть месяцев продала 104 млн чашек горячих напитков, на 40% больше год к году, а «Перекресток» — 9 млн (+30%).

Для кофеен дорожает не только само зерно. На себестоимость чашки также давят цены на молоко, аренду и труд. Председатель координационного совета ФРиО Сергей Миронов отмечает, что заведениям приходится повышать цены, чтобы сохранить маржинальность.

За последнее десятилетие стоимость кофе в России выросла на 185%. Только за последний год средняя цена чашки в Surf Coffee увеличилась еще на 8%, а основные позиции меню сеть пересматривала уже дважды. Общая инфляция в России с начала 2026 года по 7 сентября при этом составила 4,72%.

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Ситуация на сырьевом рынке тоже пока не обещает скорого снижения цен. В июле мировой индекс I-CIP Международной организации по кофе достиг 287 центов за фунт — на 10,8% выше, чем годом ранее. Дополнительное давление создала погода: сильные осадки в Бразилии осложнили сбор и сушку урожая.

Кофейные сети реагируют на рост себестоимости по-разному. В Rockets цены в течение года повышали, тогда как «Дринкит» удерживает их на прежнем уровне с весны 2025 года благодаря долгосрочным контрактам с поставщиками. По словам основателя Rockets Егора Невейкина, одним из самых чувствительных компонентов себестоимости остается молоко — особенно в популярных напитках вроде капучино.

Участники рынка ждут дальнейшего роста цен на кофе. Управляющий директор «Дринкит» Александр Умаров среди основных факторов называет инфляцию, топливные расходы и ослабление рубля. Дополнительным риском остается Эль-Ниньо — периодическое потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, влияющее на погоду в разных регионах мира. По оценке ICO, связанные с ним погодные условия могут сократить производство кофе в Азии и Южной Америке в конце 2026 года и в 2027-м.

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