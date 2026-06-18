Текучесть кадров на российском рынке труда начала снижаться после рекордных показателей 2023–2024 годов. Сотрудники стали реже менять работодателей, а компании — менее активно нанимать новых специалистов, следует из расчетов Президентской академии на основе данных Росстата и опросов работников.

По итогам 2025 года сократились и прием новых сотрудников, и выбытие работников. Коэффициент найма снизился с пиковых 32% до 29%, а показатель выбытия — с 33% до 29,5%. Численность работников крупных и средних организаций при этом практически не изменилась и составила около 32,9 млн человек.

Эксперты связывают изменения с охлаждением экономики. В 2023−2024 годах появление большого числа новых рабочих мест усилило конкуренцию за сотрудников и позволило им чаще переходить к работодателям с более выгодными условиями. Теперь компании медленнее расширяют штат, вакансий становится меньше, а возможностей быстро сменить работу — тоже.

Изменились и ожидания работников. Большинство опрошенных по-прежнему считают риск потерять работу низким или очень низким — так ответили 84% респондентов. Однако повышение зарплаты теперь ожидают 36% сотрудников против 41% двумя годами ранее.

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Работники стали заметно хуже оценивать и перспективы нового трудоустройства. Только 35% опрошенных считают, что смогут легко найти работу с сопоставимыми условиями и зарплатой. За два года их доля сократилась на 13 процентных пунктов.

Ту же тенденцию показывают данные рекрутинговых сервисов. По информации SuperJob, на середину июня число вакансий было на 19% ниже, чем годом ранее, а количество резюме выросло примерно на треть. Больше всего сотрудников искали компании из розничной торговли, промышленности, строительства, логистики и здравоохранения.

Снижение текучести дает работодателям более стабильный штат и позволяет меньше тратить на поиск, адаптацию и удержание сотрудников. Однако для экономики низкая мобильность может обернуться замедлением перетока работников в более производительные компании. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов, таким предприятиям все равно приходится повышать зарплаты, что увеличивает их расходы.

Эксперты считают, что спад активности работодателей еще не достиг нижней точки. По мере снижения текучести вопрос о том, как низкая мобильность влияет на производительность труда, будет становиться все заметнее.

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