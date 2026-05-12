Российские компании столкнулись со снижением вовлеченности сотрудников в работу: по данным исследования SuperJob, доля работников, которые оценивают свою вовлеченность как максимальную, в 2026 году сократилась до 63%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель достигал 72%.

Средний балл тоже просел, с 4,6 до 4,4 из пяти. Женщины, впрочем, держатся: их показатель — 4,5 балла против 4,3 у мужчин.

Работодатели отреагировали предсказуемо: раз сотрудники не горят, нужно их «зажечь». Доля компаний, которые проводят специальные мероприятия по повышению вовлеченности, выросла с 30% до 39%. В ход идут тренинги, тимбилдинги, внутренние конкурсы и регулярная обратная связь.

Больше всего в свою работу верят маркетологи — 4,8 балла. Следом идут воспитатели, главные бухгалтеры и менеджеры по продажам. Меньше всего энтузиазма у дизайнеров и логистов.

Исследование также подтвердило довольно очевидную закономерность: чем выше зарплата, тем охотнее человек работает. У сотрудников с доходом до 100 тыс. руб. средний балл вовлеченности — 4,3, у тех, кто зарабатывает больше 150 тыс. — уже 4,6. Пик интереса к работе приходится на возраст 35–45 лет; молодые специалисты пока не очень, а те, кому за 45, держатся где-то посередине.

Специалисты-кадровики описывают происходящее термином «энергосберегающий режим»: сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но вкладываться сверх нормы без понятных карьерных перспектив и дополнительной мотивации уже не спешат.

Эксперты связывают это с изменением рыночной конъюнктуры: период дефицита кадров и быстрого роста зарплат, когда имело смысл выкладываться на максимум, постепенно уходит в прошлое. Рост реальных доходов в 2025 году составил всего 4,4% — против 9,1% годом ранее. Сотрудники это почувствовали и пересмотрели условия негласного договора с работодателем.

На рынке труда это уже заставляет работодателей искать новые способы удержания персонала. Самая действенная мотивация неизменна — высокая зарплата, однако компании все чаще делают ставку на корпоративную культуру, гибкость условий труда и развитие внутренних программ обучения.

