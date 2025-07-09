Сервис OneTwoTrip зафиксировал трехкратный рост бронирований авиабилетов на период новогодних праздников по сравнению с прошлым годом.

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Если летом 2024 года россияне только начинали планировать поездки на конец декабря — начало января, то сейчас количество приобретенных билетов уже превышает прошлогодние показатели в 3,1 раза. При этом бронирование отелей за рубежом пока сохраняется на уровне предыдущего сезона.

Традиционно наибольшим спросом пользуются азиатские направления. Таиланд сохраняет лидерство с долей 24,2% от общего числа бронирований, демонстрируя рост на 6,6%.

Китай, занимающий вторую позицию с 16,2%, показывает впечатляющий рост — количество купленных билетов увеличилось в 2,2 раза. Индонезия с результатом 7,5% отмечает увеличение спроса на 41,5%.

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Особого внимания заслуживает Вьетнам, где год назад не фиксировалось ранних бронирований, а сейчас его доля составляет 6,8%. Филиппины демонстрируют трехкратный рост, достигнув 6,7%.

При этом ОАЭ, несмотря на снижение спроса на 29,3%, остаются в топе с 5,3%. Мальдивы показывают рост в 2,7 раза при доле 4,1%.

В этом году из первой десятки выбыли несколько прошлогодних фаворитов. Турция, занимавшая третье место в 2024 году, Армения (пятая позиция), Южная Корея (девятое место) и Испания (замыкавшая топ-10) не вошли в текущий рейтинг популярных направлений.

Эксперты связывают возросший интерес к азиатским странам с восстановлением полноценного авиасообщения и привлекательными ценами на перелеты в этом регионе.