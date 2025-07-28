Новое исследование музыкальных предпочтений россиян, проведенное музыкальным сервисом «Звук» совместно с компанией «Афиша» и медиахолдингом Rambler&Co, показало, что главным критерием при покупке билетов на концерты становится не их стоимость или удобство локации, а эмоциональная составляющая мероприятия.

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Опрос, проведенный в июле 2025 года среди более 100 тыс. человек, выявил, что для 31% респондентов решающий фактор — возможность увидеть любимого исполнителя.

Еще 24% участников исследования признались, что в первую очередь ценят особую атмосферу и энергетику живых выступлений. При этом такие практические аспекты, как цена билета или место проведения концерта, оказались значительно менее важными.

Несмотря на относительно низкую значимость цены при выборе мероприятия, именно финансовый вопрос чаще всего становится препятствием для посещения мероприятий. Около 38% опрошенных указали, что высокая стоимость билетов заставляет их отказываться от похода на концерт.

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Еще четверть респондентов назвали причиной отказа неудобное время проведения и столько же — удаленность площадки. Менее распространенными причинами отказа стали плохая погода и отсутствие компании (по 4%), а также опасения по поводу организации мероприятия (3%).

Исследование также продемонстрировало разницу в подготовке к мероприятиям. Почти половина слушателей (42%) не предпринимает никаких специальных приготовлений, тогда как остальные тщательно планируют свой визит: изучают маршрут, договариваются с компанией или даже продумывают фотообраз для мероприятия.

Фестивали с разнообразной музыкальной программой оказались наиболее популярным форматом — их предпочитают четверть респондентов. Поп-концерты выбирают 21%, а рок-мероприятия — 15%.

Джазовые выступления привлекают 12% опрошенных. Классическая музыка, хип-хоп, электронная музыка и инди-исполнители собрали от 5% до 9% предпочтений.

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Основными источниками информации о мероприятиях стали новости в СМИ и реклама (по 25%). Специализированные билетные платформы используют 20%, социальные сети — 17%, а рекомендации друзей — 13% респондентов.

Большинство (47%) приобретает билеты через билетные операторы, 25% — на сайтах артистов или организаторов. Традиционные кассы площадок используют 12%.

Еще 9% опрошенных признались, что покупают билеты через знакомых. Лишь 1% опрошенных прибегает к услугам перекупщиков.

На фоне этих данных музыкальный сервис «Звук» запустил продажу билетов непосредственно в своем приложении. Эта инициатива вызвала интерес у 33% пользователей, при этом 17% выразили желание видеть персонализированные рекомендации концертов на основе своих музыкальных предпочтений.