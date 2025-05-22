Аналитический центр ВЦИОМ изучил, как россияне воспринимают личную ответственность, самостоятельность и зрелость. Опрос показал, что большинство граждан (66%) в трудных ситуациях предпочитают действовать самостоятельно, не надеясь на внешнюю помощь. Однако 22% респондентов склонны к выжидательной позиции.

Фото: Freepik

Среди представителей поколения Z (родившихся после 2001 года) 36% выбирают пассивную стратегию, тогда как среди «реформенного» поколения (1968–1981 гг.) таких всего 18%. Различия заметны и по уровню дохода: среди обеспеченных граждан лишь 16% склонны к пассивности, а среди тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое, — 25%. Это может быть связано с тем, что финансово устойчивые люди чувствуют себя увереннее и готовы к активным действиям.

Общественное мнение о молодежи как о группе, избегающей обязательств, частично подтвердилось: 55% россиян считают, что молодые люди уклоняются от ответственности в вопросах семьи, быта и самообеспечения. Чаще всего так думают представители старшего поколения. В то же время 36% опрошенных не согласны с этим стереотипом.

Половина россиян (52%) считают, что родители не должны материально поддерживать взрослых детей. При этом 36% допускают такую помощь. Интересно, что среди младших миллениалов (1992–2000 гг.) 71% выступают против финансовой зависимости от родителей, что говорит о стремлении к самостоятельности даже в сложных условиях.

Большинство россиян (74%) уверены, что успех зависит от личных усилий. 18% винят в неудачах внешние обстоятельства, столько же — стартовые условия, заданные семьей. Влияние власти (5%) и удачи (7%) оценивается как менее значимое. Примечательно, что среди младших миллениалов уровень личной ответственности еще выше — 88%.

Треть россиян (33%) ощущают себя молодыми, 44% — людьми среднего возраста. Лишь 14% относят себя к старшему поколению, а 7% — к пожилым. Даже среди респондентов старших возрастов 9–20% продолжают считать себя молодыми.

За последние 13 лет произошло «субъективное взросление»: если в 2012 году 41% называли себя молодыми, то в 2022-м таких стало 35%. При этом официально молодежью в России считаются граждане 14–35 лет, хотя в экспертной среде ведутся дискуссии о пересмотре этих границ.

Как отмечал психолог Борис Ломов, настоящая зрелость определяется не возрастом, а способностью принимать решения и нести за них ответственность. Эти качества формируются под влиянием социальных и экономических факторов, таких как доступность жилья, стабильность работы и позднее вступление в брак.