Синдром самозванца, мужское закрытое сообщество и конфликт между профессиональными и семейными обязанностями — эти три фактора чаще всего мешают россиянкам строить карьеру. К таким выводам пришли Forbes Woman, Академии бизнеса Б1 и компании Zetic, проведя масштабный анализ карьерных траекторий женщин в России. Подробности — в распоряжении «Инка».

LinkedIn Sales Solutions/Unsplash

Авторы проекта изучили данные более 380 сотрудниц разного уровня — от рядовых специалисток до топ-менеджеров, обработали свыше 10 тыс. психометрических профилей и провели серию глубинных интервью. Цель заключалась в том, чтобы отделить реальные препятствия от мифов, которыми долгие годы обрастала тема женского лидерства.

Почти 79% опрошенных уверены, что у современных женщин есть все возможности для профессионального роста. Однако реальность выглядит иначе: 76% участниц занимают позиции в среднем звене или на операционных должностях. Декларируемая свобода выбора разбивается о невидимый барьер.

Тройка самых очевидных преград выглядит следующим образом:

1. Конфликт между семьей и работой — его назвали 55,5% респонденток.

2. Синдром самозванца — с ним знакома каждая вторая участница (50,8%).

3. Мужской клуб в топ-менеджменте — закрытое сообщество ощущают 47,4% опрошенных.

Скрытые ловушки: невидимые барьеры

Помимо явных препятствий, исследование выявило скрытые механизмы, которые мешают женщинам двигаться вверх:

• Сомнения в компетентности — с этим сталкивались 41,7% респонденток.

• Ролевые ожидания — 37% говорят, что от них ждут заботливости, гибкости и бесконфликтности.

• Двойные стандарты — 35,5% признаются, что при этом нужно перевыполнять KPI.

Интересно, что 37% участниц заявили, что не замечали никаких скрытых конфликтов вовсе.

Прочитайте также Аналитики выяснили, как именно мужчины и женщины справляются с рабочими перегрузками

Гиперответственность и перфекционизм в сочетании с тягой к независимости создают постоянное внутреннее напряжение, говорится в исследовании. Женщины достигают высоких результатов, но каждый новый карьерный шаг сопровождается сомнениями. Более 66% участниц подтвердили, что именно неуверенность тормозит их развитие. Боязнь показаться недостаточно компетентной заставляет женщину сдерживать себя самостоятельно.

Татьяна Суслова, партнер Группы компаний Б1 и руководитель Академии бизнеса Б1, объяснила природу этого феномена. По ее наблюдениям, женщины на управленческих позициях совмещают повышенную ответственность с перманентным внутренним напряжением. Любой промах интерпретируется не как рабочий эпизод, а как персональное фиаско.

Истоки проблемы лежат не во внешних факторах, а в глубинных личностных установках: необходимо соответствовать жестким критериям, исключать ошибки, неизменно демонстрировать профессионализм. Подобная поведенческая стратегия провоцирует эмоциональное истощение уже на этапе среднего руководящего звена и перекрывает пути к дальнейшему продвижению.

Прочитайте также Быстрое масштабирование стартапов невольно создает барьеры для женщин в карьере

Надежда Йоффе, партнер Zetic, обращает внимание на еще одну тенденцию: по мере восхождения по служебной лестнице женщины все сильнее тревожатся о своем образе в глазах окружающих. Опасение, что посторонние обнаружат несовершенство, активирует механизм гиперконтроля. Эту же модель поведения женщины-управленцы неосознанно прививают своим подчиненным.

Программы, направленные на поддержку равноправия и вовлеченности, действуют лишь в 18% организаций. В остальных случаях женщины вынуждены опираться исключительно на собственные ресурсы: оказывают друг другу помощь, подыскивают наставников, занимаются саморазвитием и психологической поддержкой.

При этом большинство участниц исследования воспринимают официальные инициативы как простую формальность, лишенную реального содержания. Ко всему прочему, резервы кадров почти никогда не предусматривают специализированных обучающих программ, ориентированных на женщин.

Исследование показывает, что карьера женщины-руководителя — это постоянный внутренний конфликт. Между личными ценностями и корпоративными целями, между стремлением к признанию и потребностью в безопасности. Многие в итоге не развивают свои таланты, а постепенно утрачивают собственную идентичность.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.