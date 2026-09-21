Устройства для «умного» дома в России начнут учитывать более детально. Росстандарт добавил в ОКПД 2 свыше 60 новых позиций для оборудования, связанного с автоматизацией и цифровизацией жилья. Новая классификация позволит точнее учитывать такую продукцию и применять к ней требования и механизмы контроля отдельно от обычных бытовых устройств.

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Раньше часть гаджетов попадала в классификатор по своему основному назначению, без учета «умных» функций. Например, интеллектуальная розетка относилась к той же категории, что и обычная. Теперь в ОКПД 2 появились отдельные позиции для контроллеров и точек беспроводного доступа, датчиков газа, давления и протечек, автоматических кранов, систем управления шторами и жалюзи и другого оборудования. В подготовке изменений участвовали АНО «Умный дом МКД», Минпромторг, Минэкономразвития и другие организации.

Новые коды должны сделать движение такой продукции более прозрачным для государства. По словам главы АНО «Умный дом МКД» Никиты Уткина, раньше оборудование могли завозить под кодами, по которым было сложно однозначно определить его назначение. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что более подробная классификация позволит получать точнее данные о видах и объемах выпускаемой в России продукции и точнее настраивать меры господдержки.

Новая классификация также может упростить выявление контрафактных устройств и продукции, не соответствующей российским требованиям. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценивает ситуацию на рынке как проблемную и допускает, что едва ли не половина продаваемых гаджетов может относиться к одной из этих категорий. При этом точных официальных данных о доле такой продукции в сегменте «умного» дома сейчас нет.

Более подробная классификация может быть полезна и при проверке заявлений о российском происхождении устройств. Партнер ComNews Research Леонид Коник отмечает, что в системах, выпускаемых в России, часто используются зарубежные микроконтроллеры, реле и другие компоненты. По его словам, зависимость от импортной элементной базы пока остается существенной, поэтому говорить о полной локализации производства IoT-оборудования сложно.

Для пользователей вопрос связан не только с качеством устройств, но и с их безопасностью. Гаджеты, подключенные к интернету и зависящие от внешних сервисов, потенциально могут быть заблокированы или взломаны. Уязвимости в таких системах также создают риски для пользовательских данных.

ОКПД 2 уже используется сразу в нескольких государственных механизмах. Его коды применяются при учете и прослеживаемости товаров, формировании перечней для маркировки, госзакупках и определении продукции для включения в реестр российской промышленности. Поэтому отдельные позиции для устройств «умного» дома позволят точнее применять эти инструменты именно к этому сегменту.

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