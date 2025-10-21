Росстат подсчитал вклад креативного сектора в экономику России по 31 показателю, впервые расширив методику оценки «творческого» бизнеса. По данным ведомства, в 2024 году доля сектора достигла 4,1% ВВП, или 7,5 трлн руб., увеличившись с 3,8%, или 6 трлн руб., в 2023 году. Анализ охватил период с 2021-го по 2024 год. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Freepik

Нетто-выручка от продажи товаров и услуг креативных компаний составила 10,7 трлн руб., прибавив 21,6% за год. К сектору статистики отнесли более 50 видов бизнеса, распределенных по 16 индустриям: от народных художественных промыслов и арт-индустрии до программного обеспечения, видеоигр и гастрономии. В перечень также вошли культурное наследие, мода, книжное дело, исполнительские искусства, кино, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, архитектура и музыка.

Среднесписочная численность работников организаций выросла на 7,6%, до 1,19 млн человек. А номинальная заработная плата в среднем за месяц увеличилась на 24,5%, достигнув 143 тыс. руб.

Стоимость нематериальных активов крупных и средних предприятий отрасли поднялась в 1,6 раза относительно прошлого года и в 3,1 раза по сравнению с 2022-м, составив 705,8 млрд руб. Инвестиции в основной капитал прибавили 40,7%, до 851,1 млрд руб., что вдвое превышает уровень 2022 года.

В то же время в Росстате констатировали, что уровень инновационной активности в креативном секторе остается невысоким. Доля организаций, ведущих исследования и разработки, приобретающих машины и оборудование, использующих инжиниринг и маркетинг, составила 13,6% против 10,7% годом ранее.

«Оценка важна для планирования, анализа и мониторинга развития креативной экономики», — прокомментировала значение вышедшей статистики замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Власти рассчитывают, что благодаря господдержке вклад «творческого» бизнеса в экономику к 2030 году увеличится до 6% ВВП (для сравнения — от туристической отрасли ожидают до той же даты вклада в размере 5% ВВП).