Просроченная задолженность по зарплате в России на конец июня 2026 года составила 2,07 млрд руб., сообщил Росстат. За месяц сумма сократилась на 890,2 млн руб., или на 30,1%, однако по сравнению с июнем прошлого года оказалась в 2,2 раза выше.

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В годовом выражении долг вырос на 1,12 млрд руб. При этом в статистику вошли только организации, не относившиеся к малому бизнесу. Доля сотрудников обследованных организаций, перед которыми сохранялась задолженность, составила менее 1%.

Основная часть задолженности сформировалась в 2025–2026 годах. На долги, возникшие с начала 2026 года, пришлось 878,8 млн руб., или 42,5% общей суммы; еще 884,9 млн руб., или 42,7%, накопились в 2025 году. Оставшиеся 307 млн руб., или 14,8%, относились к 2024 году и более ранним периодам.

Почти вся просроченная задолженность — 2,04 млрд руб. — возникла из-за нехватки собственных средств у предприятий. За месяц эта часть долга сократилась на 12,7%.

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Среди работников обследованных организаций, которым задержали зарплату, 51,6% были заняты в строительстве. Еще 26,2% работали на предприятиях обрабатывающей промышленности.

Бюджетные долги менялись разнонаправленно. Просрочка по выплатам из федерального бюджета за месяц выросла на 25,1%, до 19,4 млн руб. Задолженность региональных бюджетов, напротив, сократилась в 4,6 раза, до 1,7 млн руб., а местных — в 124 раза, до 4,8 млн руб.

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