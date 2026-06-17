Доходы российских предпринимателей начали снижаться после нескольких лет роста. По данным Центра развития НИУ ВШЭ, в первом квартале 2026 года поступления от бизнеса с учетом инфляции оказались на 4,2% ниже, чем годом ранее.

В номинальном выражении поступления продолжили расти. За январь-март россияне получили от предпринимательской деятельности 2,145 трлн руб., что на 1,5% больше, чем годом ранее. Однако с учетом роста цен этот прирост превратился в снижение. Доля доходов от бизнеса в общей сумме денежных поступлений населения при этом увеличилась с 7 до 7,1%.

Особенно заметно нынешнее снижение выглядит в сравнении с предыдущими годами. В первом квартале 2025 года реальные доходы предпринимателей выросли на 10,7%, за тот же период 2024-го — на 1,2%, а в начале 2023-го — на 9,5%. Таким образом, после трех лет роста показатель впервые ушел в минус.

Для малого бизнеса ситуация оказалась еще тяжелее. По оценке Торгово-промышленной палаты, около 65% микро- и малых предприятий завершили квартал без прибыли или с убытком. В ТПП считают, что номинальный рост создает лишь видимость стабильности, поскольку увеличение выручки не покрывает рост расходов.

Ухудшение финансовых показателей малого и среднего бизнеса стало заметно еще в конце 2025 года, рассказал председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев. Снижение затронуло торговлю, сферу услуг, общественное питание и небольшие производства. По его словам, речь идет уже не о замедлении роста, а о сокращении чистых доходов предпринимателей.

Сильнее всего по бизнесу ударил рост расходов. Компаниям приходится больше платить за кредиты, логистику, аренду и труд сотрудников. Положение осложнили и изменения в налоговых правилах. С начала года ставка НДС выросла до 22%, порог выручки для применения специальных налоговых режимов снизился втрое — с 60 млн до 20 млн руб., а большинство малых и средних компаний лишились льгот по страховым взносам.

Эксперты считают, что прежние способы сохранять прибыль больше не работают. После пандемии бизнесу помогали восстановление потребительского спроса и возможность перекладывать растущие расходы в цены.

Теперь потребительский спрос слабеет, а поднимать цены дальше становится все сложнее. Согласно исследованию «Опоры России», по итогам последнего квартала менее половины предпринимателей смогли полностью переложить возросшие расходы на покупателей.

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