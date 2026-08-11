Теневой рынок доступа к ИТ-инфраструктуре российских компаний в 2026 году продолжил расширяться, однако его рост резко потерял темп. Число предложений увеличилось примерно на 20%, тогда как годом ранее прибавка превышала 150%, следует из данных Bi.Zone Threat Intelligence, поступивших в «Инк».

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Самым заметным сегментом остаются промышленные компании — на них приходится около пятой части всех объявлений. Интерес злоумышленников к этому сектору связан в том числе с ценностью технологических данных и информации о разработках. Среди других частых целей — ретейл и финансовые организации. Более 10% предложений относятся к ИТ-компаниям, около 8% — к сервисным организациям и подрядчикам.

Готовые точки входа в корпоративные сети по-прежнему находят покупателей. По данным F6, каждый год на теневых площадках публикуются тысячи таких предложений. Приобретение уже полученного доступа позволяет преступникам пропустить наиболее сложный этап атаки — самостоятельный поиск уязвимости и проникновение в сеть.

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Стоимость зависит прежде всего от уровня доступа. За компрометированные сервисы удаленного подключения обычно просят $500–600. Если учетная запись дает возможность попасть в доменную среду, работать с правами администратора или управлять критическими системами, цена возрастает до $2–5 тыс. и выше. Большое число продавцов удерживает стоимость массовых лотов от резкого роста.

При этом количество объявлений нельзя напрямую переводить в число новых взломов. Один и тот же доступ может несколько раз появляться на разных площадках. Посредники меняют описание и стоимость лота, а иногда и состав выставленных данных. Обычный доступ продается в среднем за 7–14 дней, востребованный может уйти за 1–3 дня. Дорогие и узкопрофильные варианты способны ждать покупателя месяцами.

Расширению рынка помогают и инструменты на базе ИИ. Они ускоряют сбор информации о потенциальных целях, поиск учетных данных и использование распространенных уязвимостей. Впрочем, не каждое предложение представляет одинаковую опасность: продавец может не понимать реальных возможностей полученного доступа или намеренно завышать его ценность.

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