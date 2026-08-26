Комиссии и логистика на крупнейших российских маркетплейсах стали обходиться продавцам почти в половину базовой цены товара. По итогам II квартала средняя нагрузка достигла 47,8% на Ozon, 42,7% на Wildberries и 40,1% на «Яндекс Маркете», подсчитала Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ).

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Сильнее всего за год выросла нагрузка на продавцов Ozon: комиссия и логистика подорожали с 18,6% до 47,8% базовой цены товара, то есть на 29,2 п. п. На «Яндекс Маркете» показатель прибавил 15,2 п. п., на Wildberries — 10,8 п. п. Итоговые расходы конкретного продавца зависят от категории товара, схемы работы и дополнительных услуг площадки.

Отдельную, более высокую оценку Market Papa приводит для работы со склада площадки: на Ozon такая схема называется FBO, на Wildberries — FBW. По данным сервиса, за год комиссия Ozon выросла с 43% до 55%, Wildberries — с 32% до 42%. Эти показатели относятся к конкретной схеме и не равны средним значениям по площадкам. МАРМП, в свою очередь, оценивает рост расходов продавцов на комиссии и логистику за два года в 58–63%.

Рост расходов уже ударил по рентабельности бизнеса. По расчетам Market Papa, средний показатель за год сократился втрое — с 15% до 5%, а в некоторых категориях продавцы уже работают в убыток. МАРМП рассматривает двухлетний период: по ее оценке, рентабельность снизилась с 12–15% до 5–8%, а к концу 2026 года может опуститься до 3–6%.

Сами площадки уточняют, что усредненные показатели нельзя переносить на всех продавцов. В RWB, управляющей Wildberries, объясняют, что комиссия зависит от категории товара и по отдельным направлениям может не только расти, но и снижаться. «Яндекс Маркет» тем временем тестирует подписку с пониженной комиссией, но планы дальнейшего изменения ставок не раскрывает.

Одновременно начали расти и цены для покупателей. По данным АПЭТ, во II квартале индекс потребительских цен на маркетплейсах прибавил 1,8% год к году — это первое повышение за три года. В отдельных категориях Market Papa зафиксировал подорожание на 5–10%. Гендиректор МАРМП Алексей Молодых ожидает, что по итогам 2026 года цены на крупнейших площадках могут вырасти на 8–15%. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечает, что доступность товаров поддерживают скидки площадок и высокая конкуренция.

Отток заметен и по числу активных продавцов. По оценке МАРМП, на конец июня на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» работало около 1,1–1,2 млн селлеров. В зависимости от площадки их число сократилось на 6,3–14,1% год к году. В первом полугодии новых регистраций стало на 24–25% меньше, а количество ликвидаций выросло на 20%.

К финансовой нагрузке добавились риски физической потери товаров. После атак на склады Wildberries часть продавцов начала переносить хранение, сборку заказов и логистику на собственные или сторонние площадки. Такой подход дает бизнесу больше контроля над запасами и снижает зависимость от одного логистического центра.

Быстрого смягчения условий участники рынка не ожидают. По прогнозу МАРМП, в ближайшие 12 месяцев совокупная нагрузка на селлеров вырастет еще на 15–25% к нынешнему уровню. Если прогноз сбудется, продавцам придется сокращать издержки и пересматривать модель работы с площадками: при рентабельности в 5–8% прежнего запаса прочности у многих уже почти не осталось.

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