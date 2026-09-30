Россияне стали дольше выплачивать автокредиты и больше тратить на обслуживание машин. Средний срок займа превысил шесть лет, а средний чек ремонта за год вырос на 14%. Рост расходов связан с подорожанием автомобилей и тем, что владельцы дольше сохраняют машины вместо покупки новых.

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По данным Сбера, за год средний срок автокредита увеличился на 10 месяцев и превысил шесть лет. Средняя сумма займа достигла почти 1,6 млн руб., ежемесячный платеж — 36 тыс. руб. Годом ранее кредит в среднем составлял 1,4 млн руб. на 5,5 года, а платеж — около 33 тыс. руб. Максимальный срок кредитования банк увеличил до 10 лет.

Стоимость автомобилей за последние годы выросла значительно быстрее доходов покупателей. По оценке Frank RG, средняя цена новой машины увеличилась с 1,5 млн руб. в 2020 году до 3,5 млн руб. в 2026-м, подержанной — с 500 тыс. до 1,2 млн руб. При этом машины могут продолжить дорожать из-за повышения утильсбора, НДС, изменения курса рубля и сокращения скидок у дилеров. «Автостат» ожидает, что к концу года средняя цена новой машины достигнет 3,55–3,65 млн руб.

Длинный кредит позволяет снизить ежемесячный платеж, но одновременно повышает требования банков к доходам заемщиков. Банк России ограничивает выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. При платеже 36 тыс. руб. подтвержденный доход должен составлять как минимум около 72 тыс. руб. без учета других долгов. В августе 67% потенциальных заемщиков получили отказ в кредитовании, по данным НБКИ.

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Те, кому новая машина становится не по карману, дольше ездят на прежней. Это поддерживает рынок автосервиса: в Fit Service средний чек ремонта за январь—август вырос на 14%, до 13,4 тыс. руб. Средние годовые расходы владельца на обслуживание увеличились на 15%, до 24,4 тыс. руб., при этом частота визитов почти не изменилась — 1,75 раза в год.

В сервисах также фиксируют усложнение ремонта. Растет спрос на работы с подвеской, двигателем, трансмиссией, топливной системой и электроникой, а среднее количество нормо-часов на клиента увеличилось на 4%. Одновременно сервисам сложнее получать оригинальные запчасти, техническую документацию и доступ к программному обеспечению производителей. Параллельный импорт делает поставки длиннее и повышает риски проблем с качеством и совместимостью деталей.

На этом фоне растет и число участников рынка автосервиса. По данным «Контур. Фокус», к августу 2026 года в России насчитывалось 123,9 тыс. организаций и ИП, специализирующихся на ремонте автомобилей, — на 25% больше, чем четыре года назад. Рост обеспечили преимущественно индивидуальные предприниматели: их число увеличилось на 35,7%, тогда как количество юрлиц сократилось на 3,3%.

Для рынка это означает постепенный сдвиг от покупки к более долгой эксплуатации автомобиля. Дорогая машина требует более длительного кредита, а ее владелец после покупки все чаще старается продлить срок службы уже имеющегося автомобиля. В результате растут как стоимость входа в рынок, так и расходы на содержание машины.

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