Российские автовладельцы стали экономить на посещениях СТО, при этом средняя сумма ремонта продолжает расти. За девять месяцев 2026 года медианный чек увеличился на 11%, до 5914 руб., а количество обращений сократилось на 5%, подсчитала «Платформа ОФД».

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В Fit Service снижение трафика также сопровождается удорожанием заказов. За январь—август средний чек в сети составил 13 650 руб., прибавив за год 14%, тогда как число визитов уменьшилось на 3%. В компании отмечают, что клиенты чаще отказываются от работ, которые можно отложить. Летом на спрос дополнительно повлияло сокращение дальних поездок: часть водителей не стала готовить машины к путешествиям из-за ситуации с топливом.

При этом российский парк автомобилей становится все старше. Сейчас около 70% легковых машин находятся в эксплуатации более десяти лет, тогда как в 2015 году их доля была ниже 50%, приводит данные РОАД. Средний возраст автомобиля достиг 15,5 года. Директор по механическому ремонту АГ «Авилон» Константин Галаган оценивает долю владельцев, которые пока не собираются менять машину, примерно в 80%.

Это поддерживает спрос на ремонт сложных узлов. Для возрастных автомобилей плановое обслуживание все чаще дополняется ремонтом двигателя, трансмиссии, ходовой части, кузова и электронных систем. По словам основателя FRESH Дениса Мигаля, для владельца восстановление уже имеющегося автомобиля нередко становится альтернативой его замене.

Одновременно растет стоимость комплектующих. По оценке главы РАСТО Ольги Селезневой, запчасти и расходные материалы с начала года подорожали на 10–30%. Масла и технические жидкости выросли в цене на 15–20%, фильтры — примерно на 10%, а генераторы, стартеры и гидроусилители — примерно на 30%. В Fit Service сообщают о прибавке 15–25% по некоторым кузовным деталям, элементам оптики, электронным блокам и отдельным деталям двигателя и трансмиссии.

Однако общий рынок автотоваров показывает значительно меньший рост. Владелец Emex Михаил Кулябин оценивает его всего в 1,6% с начала года. Разницу он объясняет структурой поставок: сильнее дорожают импортные позиции, для которых конечная цена зависит от логистики, таможенных платежей, НДС и обязательной сертификации. Особенно это заметно по редким деталям, которые сложно заменить аналогами.

Еще одним ограничением для сервисов остается кадровый дефицит. По словам председателя АОСДАМ Василия Чернышова, отрасли не хватает 30–40% специалистов. За последний месяц количество вакансий в автосервисах на SuperJob выросло на 17%. Работодатели готовы платить автомеханикам до 350 тыс. руб. в месяц, автоэлектрикам и мастерам кузовного цеха — до 300 тыс., автожестянщикам — до 300 тыс.

На рынок ремонта также может повлиять качество топлива. До конца июня 2027 года в России допускается продажа бензина и дизеля Евро-2, Евро-3 и Евро-4 одновременно с Евро-5. Участники рынка фиксировали отдельные обращения после заправок, однако о массовом росте таких неисправностей пока не говорят. В Fit Service подчеркивают, что причиной ремонта может быть совокупность факторов — возраст машины, пробег, накопленный износ и соблюдение регламента.

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