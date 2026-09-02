Крупнейшие продуктовые сети России заметно сбавили темпы роста. В январе—июне 2026 года совокупная выручка десяти ведущих ретейлеров увеличилась на 11,6%, до 6,76 трлн руб. За тот же период 2025-го прирост составлял 17,3%, следует из оценки Infoline.

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Быстрее других крупных ретейлеров росла «Лента». За первое полугодие ее выручка увеличилась на 26,2%, до 648,4 млрд руб. Продажи «Супер Ленты» прибавили 30,2%, «Монетки» — 26,1%, а гипермаркетов — 12,9%. Темпы роста гипермаркетов ускорились на 1,8 п. п. Компания намерена и дальше развивать эти форматы, в том числе за счет приобретения сети гипермаркетов «О’Кей».

Х5 росла заметно медленнее «Ленты» — выручка группы, развивающей «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик», увеличилась на 10,5%. В компании объясняют замедление снижением продовольственной инфляции. Среди ключевых направлений рынка Х5 называет дискаунтеры, онлайн-доставку и готовую еду, которые помогают покупателям экономить время.

Для ряда сетей первое полугодие оказалось еще сложнее. Выручка «Светофора» снизилась на 4,5%, до 189 млрд руб., Auchan — на 2,5%, до 127 млрд руб. Metro практически осталась на прошлогоднем уровне, прибавив лишь 0,5%, до 118,8 млрд руб. Аналитики допускают, что слабая динамика Metro связана с продолжающимся снижением интереса покупателей к гипермаркетам.

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Замедление связано сразу с несколькими рыночными факторами. Продовольственная инфляция снижается, ценовая конкуренция между крупнейшими игроками усиливается, а сети медленнее наращивают торговые площади. Одновременно магазины у дома теряют трафик — по данным «Эвотора», в первом полугодии число чеков в них сократилось на 10% год к году.

Во второй половине года Infoline ожидает дальнейшего роста издержек ретейлеров, в том числе из-за возможных перебоев с топливом. По оценке Михаила Бурмистрова, вместе со снижением реальных доходов населения это может привести к тому, что покупатели будут приобретать меньше товаров.

По словам председателя АКОРТ Станислава Богданова, сети все меньше полагаются на открытие новых магазинов и больше внимания уделяют эффективности действующих точек и развитию востребованных форматов. Во втором полугодии спрос может поддержать традиционный сезонный рост покупательской активности. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров ожидает, что по итогам 2026 года выручка крупнейших продуктовых сетей увеличится на 9–11%.

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