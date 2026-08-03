Крупнейшие российские торговые сети обсуждают с поставщиками новую схему, по которой те смогут сами доставлять товары в магазины и распределительные центры. Такой вариант должен подстраховать ретейлеров на случай сбоев в собственной логистике. Однако для поставщиков он может обернуться дополнительными расходами, которые придется закладывать в отпускные цены.

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По данным источников «Ъ», АО «Тандер», управляющее сетью «Магнит», уже направило партнерам проект дополнительного соглашения с такой нормой. В компании заявили, что заранее оценивают разные способы сохранить стабильность поставок и наличие товаров на полках. Источник издания в крупной продовольственной компании сообщил, что похожие изменения в договорах обсуждает и X5, управляющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком». Сама X5 эту информацию не комментировала.

Отраслевые объединения подтверждают, что такие обращения уже поступают. В Рыбном союзе сообщили, что обсуждают ситуацию и возможные решения, а Ассоциация производителей пива, солода и напитков заявила о готовности вести переговоры, если изменения действительно понадобятся. В «Руспродсоюзе» уточнили, что закупщики разных сетей пока зондируют почву и выясняют, смогут ли производители самостоятельно доставлять продукцию в торговые точки.

Сейчас крупные ретейлеры обычно сами организуют основную часть логистики. Исключение составляют поставщики и дистрибуторы скоропортящихся товаров, работающие на небольшом радиусе. Например, собственный транспорт, как правило, есть у производителей хлеба и другой выпечки. Большинство остальных поставщиков работает с розницей через распределительные центры, а перевозку обеспечивают логистические компании самих сетей. Стоимость их услуг обычно рассчитывается и фиксируется отдельно.

Если доставку до магазинов передать производителям, их расходы вырастут, а отпускные цены могут пойти вверх, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Из-за высокой конкуренции сети вряд ли смогут полностью перенести дополнительные затраты в цену на полке, поэтому новая схема способна снизить их маржинальность. Ретейлеры столкнутся и с другой проблемой — их собственные распределительные центры и автопарк будут загружены меньше.

Новая схема подойдет не всем. В «Руспродсоюзе» сомневаются, что каждый производитель технически сможет самостоятельно развозить продукцию по торговым точкам. В таком случае сетям придется расширять круг региональных поставщиков. По оценке Бурмистрова, прямая доставка может быть оправданна для отдельных товаров высокой стоимости, например алкоголя. Универсальным решением для всего ассортимента она, скорее всего, не станет.

Одновременно «Красное & Белое» предложило изменить правила ответственности за товар. Сеть направила поставщикам проект дополнительного соглашения, освобождающий ее от оплаты товара, уничтоженного при форс-мажоре, включая атаки беспилотников. Производители резко раскритиковали идею и назвали перенос всех рисков на поставщиков неправомерным и противоречащим законодательству. В «Красном & Белом» подчеркнули, что речь пока идет о переговорной версии документа для сбора обратной связи, и сообщили, что параллельно изучают варианты страхования товаров.

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