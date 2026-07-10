Раскол российского рынка ИТ-кадров все очевиднее, при этом на входе в профессию стало тесно, а на верхних этажах по-прежнему пустовато. Если в 2021 году на одну junior-вакансию приходилось в среднем восемь резюме, то в 2025-м — уже 19. В то же время senior-сегмент остается дефицитным: там hh-индекс вырос лишь с 0,5 до 2,3 резюме на вакансию. Такие выводы следуют из исследования университета «Зерокодер» о рынке ИТ-образования и найма в России, подготовленного на основе данных hh.ru и других открытых источников.

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В целом по сфере ИТ конкуренция за вакансии тоже резко выросла. По данным авторов исследования, hh-индекс (сколько резюме приходится на одну вакансию) в профобласти «Информационные технологии» поднялся с 4,4 в 2021 году до 22,9 в марте 2026 года. Это означает, что рынок в целом стал заметно более конкурентным для соискателей, чем пять лет назад. Но если смотреть глубже, картина оказывается не такой однородной: перегрев концентрируется прежде всего в junior-сегменте, тогда как бизнес по-прежнему испытывает нехватку опытных специалистов.

По уровням разрыв выглядит так:

У junior конкуренция выросла с 8 до 19 резюме на вакансию за 2021–2025 годы.

У middle она тоже заметно поднялась — с 3,5 до 10,5, то есть и этот уровень уже нельзя назвать спокойным.

А вот у senior показатель остается низким: 2,3 резюме на вакансию — это все еще скорее рынок кандидата, чем работодателя.

Иными словами, выпускников и начинающих специалистов на рынке стало заметно больше, но это не отменяет старую проблему: людей, способных быстро и самостоятельно закрывать сложные задачи, по-прежнему мало.

Ситуация заметно различается и в зависимости от специализации. По оценке авторов исследования, сильнее всего конкуренция среди начинающих специалистов выросла в наиболее популярных направлениях последних лет — аналитике данных, тестировании, фронтенд- и бэкенд-разработке. У начинающих аналитиков hh-индекс в 2024 году достигал 16,6 резюме на вакансию, а в 2025-м, по расчетам «Зерокодера», мог приблизиться к 27. Для тестировщиков показатели составили 14,1 и около 23 соответственно. У начинающих фронтенд-разработчиков индекс оценили примерно в 21 резюме на вакансию. На другом полюсе находятся инженеры по инфраструктуре и надежности систем, специалисты по системному анализу и технической поддержке. В этих направлениях конкуренция на входе ниже, а в отдельных ролях дефицит кадров сохраняется.

Параллельно расходятся и зарплаты. По данным исследования, у инженеров-«джунов» стартовый доход может доходить до 163 тыс. руб., тогда как у их коллег-аналитиков он составляет около 78 тыс. руб. У тестировщиков стартовая зарплата оценивается примерно в 85 тыс. руб., у фронтенд-разработчиков — в 82 тыс. руб., у бэкендеров — в 95 тыс. руб. Получается неприятный для новичков парадокс: самые модные направления часто оказываются одновременно и самыми конкурентными, и не самыми щедрыми на старте.

Причина этого перекоса — не только в охлаждении найма, но и в росте самого предложения. По данным НИУ ВШЭ, прием на ИТ-специальности в российских вузах за восемь лет вырос вдвое — с 45 тыс. человек в 2016 году до 90 тыс. в 2024-м. Одновременно рынок продолжали подпитывать онлайн-курсы и дополнительное профессиональное образование. В результате в junior-сегменте сформировалась очередь из тех, кто уже закончил учебу или вот-вот выйдет на рынок. При этом работодатели, судя по всему, стали гораздо реже брать сотрудников «на вырост» и все чаще ищут кандидатов, способных быстро приносить измеримую пользу.

И здесь проходит разлом рынка. Формальное ИТ-образование — будь то вуз, курс или ДПО — уже не воспринимается работодателями как достаточный билет в профессию. Компании покупают не диплом сам по себе, а набор навыков, который позволяет быстро встроиться в продуктовую или инфраструктурную работу: опыт с реальными проектами, понимание стека, умение работать в команде, а теперь еще и навыки использования ИИ-инструментов. Поэтому рынок одновременно выглядит и насытившимся, и голодным: резюме много, но закрывать сложные позиции все равно трудно.

Авторы исследования отдельно указывают, что давление на входной уровень не выглядит временным. В 2022–2025 годах в ИТ-вузы ежегодно поступали 83–95 тыс. студентов, а значит, значительная часть этого потока только начинает доходить до рынка труда. И если спрос на специалистов более высокого уровня не будет конвертироваться в более активный найм «джунов» с последующим дообучением, дисбаланс между «много желающих войти» и «мало тех, кого готовы брать сразу» сохранится еще несколько лет.

По мнению сооснователя «Зерокодера» Кирилла Пшинника, частично сократить этот разрыв может практико-ориентированное дообучение — в том числе через «вайб-кодинг», когда начинающий специалист с помощью ИИ-инструментов быстрее собирает рабочие проекты для портфолио и получает прикладной опыт, которого рынку сейчас не хватает.

Что это значит для бизнеса

Для работодателей это плохая и хорошая новость одновременно. Плохая — потому что большое число откликов больше не означает, что нанимать стало проще: поток кандидатов на junior-позиции растет, но он не закрывает дефицит опытных специалистов. Хорошая — потому что рынок дает компаниям шанс пересобрать подход к найму. Вместо бесконечной охоты за готовыми senior-кадрами бизнесу, особенно крупному, все чаще придется строить воронку выращивания сотрудников внутри: сильнее вкладываться в стажировки, наставничество, дообучение и работу с вузами. Иначе получится классическая для 2026 года картина: у двери толпа джунов, а в продакшене по-прежнему некому чинить самое дорогое и сложное.

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