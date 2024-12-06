Небольшая жировая железа, расположенная за грудиной, часто считается «бесполезной» во взрослом возрасте. Однако ретроспективное исследование показало, что эксперты могут ошибаться. Американские исследователи обнаружили, что у тех, кому удалили тимус, повышен риск смерти от любых причин в течение 5 лет после операции. Кроме того, в течение этого времени у них повышается риск развития рака.

«Мы обнаружили, что тимус абсолютно необходим для здоровья. Если его нет, то риск смерти и риск развития рака увеличивается как минимум вдвое», — сказал онколог Дэвид Скадден.

Исследование основывается лишь на наблюдениях, а значит, не может напрямую свидетельствовать о том, что удаление тимуса вызывает рак или другие смертельные заболевания. Однако исследователи обеспокоены выводами. Они настаивают, что сохранение тимуса «должно быть клиническим приоритетом», когда это возможно.

В детстве тимус играет важнейшую роль в развитии иммунной системы. Когда железа удаляется в раннем возрасте, у пациентов наблюдается долгосрочное снижение уровня Т-клеток, которые являются одним из видов белых кровяных телец, борющихся с микробами и болезнями. Дети без тимуса также склонны к ослаблению иммунного ответа на вакцины.

Однако к моменту полового созревания тимус сморщивается и производит гораздо меньше Т-клеток для организма. Его можно удалить без вреда для здоровья, а поскольку он расположен перед сердцем, его часто удаляют во время кардихирургических операций. При этом железа не всегда является помехой, она может быть даже очень полезной.

Используя данные о пациентах из государственной системы здравоохранения, исследователи из Бостона сравнили результаты пациентов, перенесших операцию. В контрольную группу вошли более 6 тыс. человек, у которых тимус не был удален, и 1146 человек, у которых он отсутствовал.

Вероятность смерти в течение 5 лет у пациентов, перенесших удаление тимуса, была почти в 2 раза выше, чем у контрольной группы, с учетом пола, возраста, расы, а также наличия рака тимуса, миастении или послеоперационных инфекций. Пациенты, которым удалили тимус, также в два раза чаще заболевали раком в течение 5 лет после операции. Более того, онкология, как правило, была более агрессивной и часто рецидивировала после лечения по сравнению с результатами контрольной группы.

Исследователи подозревают, что удаление тимуса каким-то образом нарушает здоровое функционирование иммунной системы взрослого человека. У части пациентов, перенесших операцию, в крови было обнаружено меньше разнообразных Т-клеточных рецепторов, что, возможно, способствует развитию рака или аутоиммунных заболеваний после операции.

«В совокупности эти данные подтверждают роль тимуса в производстве новых Т-клеток во взрослом возрасте и в поддержании здоровья взрослого человека», — заключают авторы исследования.

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