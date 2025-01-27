Сабина Наваз начала карьеру в Microsoft, где провела 15 лет, сначала занимаясь разработкой программного обеспечения, а затем работая в отделе кадров. В 2005 году она покинула компанию, чтобы заняться обучением руководителей, и с тех пор помогает управленцам высшего звена строить карьеру. В этом году выйдет ее книга «Ты — босс» о подводных камнях лидерства и о том, как стать хорошим менеджером.

В работе с потенциальными кандидатами, в том числе с клиентами из высшего руководства, Наваз выделила две частые ошибки, с которыми она чаще всего сталкивалась в резюме. Это обобщенные высказывания в описании опыта работы и отсутствие доказательств положительного влияния проделанного труда. Например, «Я занимался выполнением разных задач».

Вместо этого, она советует сосредоточиться на конкретных мероприятиях, которые были проведены, работах, которые были написаны, или технологиях, которые были созданы. Все это дает потенциальным работодателям четкое представление о том, каким работником является соискатель и какие сильные стороны он сможет показать на новом месте.

«Цель резюме — выделиться среди других, — говорит она. — Когда вы делаете общие заявления, вы не выделяетесь из толпы».

Также Наваз рекомендует вспомнить о выполненных задачах, а затем ответить на вопросы: «Какова была отдача? Каким было влияние ? Каков был результат того, что вы сделали?»

Ответ на вопрос «Что в итоге?» должен быть в каждом пункте резюме. Суть в том, чтобы предоставить весомые доказательства положительного влияния проделанной работы, поясняет она.

«Например, если вы работали в сфере слияний и поглощений, скажите: «Слияния и поглощения составили определенную сумму в долларах, оказали такое-то влияние на бизнес компании или улучшили ее конкурентные позиции таким-то образом», — советует Наваз.

С развитием технологий hard skills быстро «устаревают» и соискателям становится все сложнее конкурировать. Терри Петцольд является управляющим партнером в Fox Search Group, которая занимается подбором персонала для лидеров технологического сектора. Недавно в интервью он рассказал, как выделиться на рынке труда и получить работу.