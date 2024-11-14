Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий вводить ограничения на установку и использование единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и других технически сложных товарах, сообщает ТАСС. Принятие этого закона даст россиянам возможность устанавливать RuStore на гаджетах Apple.

Сейчас единый магазин приложений RuStore доступен для установки на всех устройствах Android. При этом, согласно пояснительной записке, отдельные производители устройств на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками ограничивают возможность установки приложений из независимых источников.

В случае принятия законопроекта, с 1 сентября следующего года будет запрещен ввод подобных условий. А продаваемые на территории РФ технически сложные товары, к которым в том числе относятся смартфоны и планшеты, должны будут обеспечивать возможность устанавливать RuStore, а также осуществлять платежи при его скачивании.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, один из авторов инициативы, подчеркнул, что новые нормы запретят дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store и ускорят появление RuStore на iOS.

Кроме того, запрещается устанавливать особые требования к формированию цен на услуги в программах, установленных через RuStore, или особые требования к функциональным возможностям таких программ на устройстве.

По словам Горелкина, iOS-версия RuStore уже разработана. При этом, подчеркнул он, нововведение не предполагает запрета гаджетов Apple, а лишь строго регламентирует равный доступ российских граждан и разработчиков в магазины приложений.

Ранее сообщалось, что Apple столкнулась с первым в истории штрафом за нарушение требований нового закона Европейского союза в области цифрового антимонопольного регулирования деятельности крупных технологических компаний. Это, вероятно, приведет к обострению конфликта с регулирующими органами по поводу доминирования магазина приложений App Store.