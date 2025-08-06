Компания RWB Media (РВБ) ввела в эксплуатацию новый сервис, предназначенный для самостоятельного управления медийной рекламой.

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Как сообщили в компании, решение ориентировано на рекламные агентства и независимых рекламодателей, позволяя им полностью контролировать процесс создания, настройки и мониторинга рекламных кампаний без необходимости взаимодействия с менеджерами маркетплейса.

По данным компании, функционал платформы включает возможность размещения рекламы в click-out формате на ключевых позициях: главном слайдере Wildberries, в личном кабинете пользователей и разделе «Доставки». Отмечается, что все рекламные материалы проходят обязательную модерацию, сроки которой зависят от соответствия рекламной политике платформы. В компании уточнили, что на текущем этапе сервис работает по предоплатной модели, с планами внедрения постоплатного варианта в ближайшей перспективе.

Как пояснили разработчики, технические возможности системы позволяют формировать группы креативов с детальными настройками таргетинга и автоматизировать процессы регистрации в ОРД, а также контролировать распределение бюджетов и временные параметры показов и управлять правами доступа для различных пользователей

Ранее в среду «Яндекс» анонсировал обновление своего рекламного сервиса. В «Яндекс. Директе» стала доступна новая стратегия «Максимум прибыли», которая, по заявлению разработчиков, анализирует маржинальность конверсий и автоматически корректирует ставки для достижения оптимального баланса между объемом привлекаемых клиентов и стоимостью их привлечения. Как и решение RWB Media, этот инструмент ориентирован на повышение рентабельности рекламных инвестиций.

Аналогично решению «Яндекса», платформа RWB предоставляет рекламодателям доступ к комплексной аналитике в реальном времени, включая данные о показах, кликах, охвате и эффективности кампаний.

Вячеслав Никонов, директор по продукту платформы продвижения РВБ, заявил, что внедрение self-service кабинета значительно расширяет возможности взаимодействия с платформой, делая процесс управления рекламными кампаниями более прозрачным и эффективным.

В компании сообщили, что презентация нового сервиса состоялась в рамках Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), где решение вызвало профессиональный интерес у участников рынка.

Примечательно, что обновления рекламных платформ от RWB и «Яндекса» появились практически одновременно, что свидетельствует о растущей конкуренции на рынке digital-маркетинга и стремлении платформ предложить более совершенные инструменты для рекламодателей.