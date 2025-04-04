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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 2021 года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 2021 года

Цена на нефть марки Brent упала ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне решения восьми членов ОПЕК+ увеличить совокупный объем добычи нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с. 

Фото: Unsplash

По данным Investing.com на 15:00, 4 апреля 2024 года цена нефти марки Brent опускалась до отметки $64,19 за баррель. В течение дня также снижалась стоимость фьючерсов на нефть WTI — до $60,81.

Согласно новому плану ОПЕК+, российская квота на добычу нефти в мае составит 9,08 млн б/с. Прежний план подразумевал выход России на этот уровень в июле. Квота для Саудовской Аравии в мае была увеличена до 9,2 млн б/с. Также повышены квоты для некоторых других участников альянса.

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Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из более чем 180 стран. Самые высокие ставки были введены против Лесото и принадлежащих Франции Сен-Пьер и Микелон. Для стран ЕС они составят 20%, для Китая — 34%. Пошлинами также были обложены некоторые острова у берегов Антарктиды, на которых живут только пингвины.

При этом США не ввели пошлины на российские товары, так как, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американские санкции уже «препятствуют какой-либо значимой торговле» с Россией.

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