Цена на нефть марки Brent упала ниже $65 за баррель впервые с августа 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне решения восьми членов ОПЕК+ увеличить совокупный объем добычи нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с.

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По данным Investing.com на 15:00, 4 апреля 2024 года цена нефти марки Brent опускалась до отметки $64,19 за баррель. В течение дня также снижалась стоимость фьючерсов на нефть WTI — до $60,81.

Согласно новому плану ОПЕК+, российская квота на добычу нефти в мае составит 9,08 млн б/с. Прежний план подразумевал выход России на этот уровень в июле. Квота для Саудовской Аравии в мае была увеличена до 9,2 млн б/с. Также повышены квоты для некоторых других участников альянса.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из более чем 180 стран. Самые высокие ставки были введены против Лесото и принадлежащих Франции Сен-Пьер и Микелон. Для стран ЕС они составят 20%, для Китая — 34%. Пошлинами также были обложены некоторые острова у берегов Антарктиды, на которых живут только пингвины.

При этом США не ввели пошлины на российские товары, так как, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американские санкции уже «препятствуют какой-либо значимой торговле» с Россией.