Рост рынка бургерных в российских городах-миллионниках сменился снижением. С сентября 2025 года по сентябрь 2026-го число таких заведений уменьшилось на 1%, до 2360, подсчитали в 2ГИС. Годом ранее рынок вырос на 47% — в том числе за счет активного открытия новых точек крупными сетями.

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За последние 12 месяцев сильнее всего число бургерных сократилось в Ростове-на-Дону — на 14%, до 76 заведений, и Нижнем Новгороде — на 13%, до 72. В Москве количество точек снизилось на 3%, до 831, тогда как в Санкт-Петербурге выросло на 3%, до 444. При этом бургерных стало больше в Уфе — на 10%, до 81 заведения, Новосибирске — на 9%, до 111, и Екатеринбурге — на 6%, до 115.

Участники рынка считают такое замедление закономерным после периода быстрого расширения. Сооснователь Oz Kebab Никита Мальцев отмечает, что предприниматели долго воспринимали бургерные как сравнительно простой и понятный формат. Небольшая площадь, короткое меню и отработанная технология приготовления снижали порог входа и привлекали новых игроков.

Однако после открытия заведений многие предприниматели столкнулись с расходами выше первоначальных ожиданий. Подорожали мясо, аренда и труд, а дорогие кредиты дополнительно усложнили запуск новых точек. В Москве ситуацию осложняют высокая стоимость недвижимости и особенно сильная конкуренция за посетителей.

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Меняется и поведение посетителей. По словам Мальцева, люди обычно выбирают несколько привычных заведений и не ходят регулярно по десяткам бургерных. Одновременно растут требования к самому продукту — гости обращают внимание на происхождение мяса, степень прожарки и технологию приготовления. Сооснователь Smash Burger Григорий Торосян отмечает, что бургер все чаще воспринимают не как обычный фастфуд, а как полноценное блюдо, поэтому бургерным приходится конкурировать уже не только между собой, но и с ресторанами других форматов.

На бургерные давит и общее охлаждение рынка общепита. Владелец сетей «Мясо & Рыба» и «Чебурешная by Mironov» Сергей Миронов говорит, что трафик и число чеков в разных заведениях за год сократились примерно на 10−35%. Представитель «Мираторга» среди причин также называет дорогие кредиты, нехватку персонала, рост стоимости сырья, логистики и аренды, комиссии агрегаторов и конкуренцию с готовой едой в магазинах.

Особенно сильно конкуренция с готовой едой ощущается в доставке, где бургерные традиционно уступают по числу заказов суши и пицце. Поэтому «Мираторг» делает ставку на продажи в самих ресторанах, где экономика бизнеса выгоднее. В залах сети трафик за год вырос на 6%, а средний чек — на 10%. При этом число ресторанов «Стейк & Бургер» сократилось с 32 до 23, хотя за год компания открыла одну новую точку.

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