Российская индустрия искусственного интеллекта рассчитывает почти утроить объем рынка за пять лет. К 2030 году он может достичь 830 млрд руб., а при благоприятном сочетании экономических и внешнеполитических условий — превысить 1 трлн руб. Такие оценки приводит аналитическое агентство AIANA.

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В 2025 году рынок ИИ вырос на 29,7%, до 316,1 млрд руб. За два года его объем увеличился вдвое. При этом рост сопровождается изменением структуры расходов: спрос постепенно перемещается от приобретения оборудования к аренде вычислительных ресурсов и внедрению прикладных ИИ-сервисов.

Сейчас AIANA насчитало в России 883 компании, работающие в сфере искусственного интеллекта. Крупнейшая по численности группа — разработчики готовых решений, таких компаний 386. Однако по объему заработанных денег они уступают поставщикам ИИ-инфраструктуры. На оборудование приходится 31,1% всей выручки отрасли.

Главным заказчиком российских ИИ-разработчиков остается бизнес. Корпоративный сектор обеспечивает 71,9% выручки рынка. На частных пользователей приходится 15,6%, на государственные структуры — 12,5%.

В ближайшие годы рынок может сделать еще один шаг в сторону практического применения ИИ. Среди наиболее перспективных направлений участники отрасли называют ИИ-агентов — системы, которые способны не просто отвечать на запросы, а самостоятельно планировать действия и выполнять цепочку операций. Одновременно растет интерес к виртуальным сотрудникам и автоматизации отдельных бизнес-процессов.

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Одним из главных препятствий для ускорения рынка остается нехватка специалистов. Дополнительное давление создают стоимость вычислительной инфраструктуры и капитала, санкционные ограничения и ограниченный объем венчурного финансирования. Для российских компаний это усложняет как доступ к зарубежным технологиям, так и быстрое масштабирование новых продуктов.

При таком сочетании факторов AIANA ожидает к 2030 году рынок объемом 830 млрд руб. При более благоприятной ситуации — снижении ключевой ставки, ослаблении внешних ограничений, развитии собственной технологической базы и выходе российских решений на зарубежные рынки — показатель может подняться до 1,12 трлн руб.

Негативный сценарий предполагает рост рынка лишь до 582 млрд руб. Его реализация возможна при дальнейшем удорожании денег, усилении санкций и сокращении доступа к зарубежным вычислительным ресурсам и ИИ-моделям.

Основной потенциал для отрасли аналитики по-прежнему видят в корпоративном сегменте. У крупного бизнеса есть одновременно данные, финансовые возможности и масштаб процессов, позволяющие быстрее окупать вложения в автоматизацию. В потребительском сегменте ситуация сложнее: интерес к ИИ сохраняется, но готовность отдельно платить за такие сервисы остается ниже.

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