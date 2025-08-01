За первую половину 2025 года в России заметно вырос интерес к корпоративным мероприятиям — конференциям, тимбилдингам, мотивационным поездкам. Спрос увеличился на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компании снова активно вкладываются в такие события, чтобы поддерживать командный дух и стимулировать продажи.

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Рост активности фиксируют и агентства, и отели. По данным Continent Express и «Аэроклуб Тур», спрос вырос на 35%, IBC Corporate Travel констатирует рост спроса на 20–22%. Отельеры тоже подтверждают тренд: например, в Казани, Екатеринбурге и Петрозаводске рост составил 20%, а в Москве и Петербурге — 15%.

Проводя такие мероприятия, бизнес хочет усилить коммерческую активность. Например, в начале года заметно выросло число ивентов, связанных с запуском новых продуктов.

При этом организация таких событий стала дороже — средняя стоимость участия (без перелета) выросла на 20% и составила около 30 тыс. руб. Это связано с высокой загрузкой отелей, ростом цен у подрядчиков и увеличением налогов.

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Один из главных трендов — возрождение интереса к международным мероприятиям. Если в 2024 году лишь 20% запросов касались зарубежных поездок, то в 2025-м их доля достигла 25%. В числе популярных направлений — Катар (спрос вырос на 90%), ОАЭ, Турция, Таиланд, а также США и ЕС, куда бизнес постепенно возвращается после паузы, вызванной санкциями.

Но зарубежные мероприятия и обходятся дороже: поездка по России стоит в среднем 140 тыс. руб. на человека, в СНГ — от 220 тыс., а в другие страны — от 300 тыс. руб. Несмотря на бурный рост в начале года, эксперты ожидают, что дальше рынок будет расти осторожно: компании начинают внимательнее считать расходы.