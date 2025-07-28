Исследование делового квартала «Сколково Парк» выявило, что экологическая сознательность московских офисных работников пока носит скорее индивидуальный, чем системный характер. Подробности — в распоряжении «Инка».
Согласно полученным данным, 49% сотрудников проявляют интерес к экологической тематике, однако лишь 6% из них активно вовлечены в корпоративные экологические инициативы. При этом большинство высказали мнение, что ответственность за внедрение таких практик должна быть на работодателе.
Какие полезные для экологии привычки регулярно практикуют столичные офисные работники?
Вместе с тем сохраняется значительное потребление пластиковой посуды — каждый пятый сотрудник использует ее ежедневно, а треть делает это несколько раз в неделю.
Ситуация с раздельным сбором отходов остается проблемной: только 14% участников исследования сортируют мусор, тогда как 47% вообще не задумываются об этом. Еще 16% указали на отсутствие необходимой инфраструктуры в своих офисах.
Исследователи отмечают, что экологичное поведение сотрудников в основном мотивировано личным удобством, а не осознанной заботой об окружающей среде. Лишь 6% работников целенаправленно участвуют в корпоративных экопрограммах, при этом 37% сообщили об отсутствии подобных инициатив в их компаниях.
Елена Малиновская, директор по аренде делового квартала «Сколково Парк», отметила, что современные бизнес-пространства должны не только удовлетворять потребности арендаторов, но и задавать стандарты в области устойчивого развития.
Она привела в пример бизнес-парк «Крылатские Холмы», где создана эффективная экосистема, включающая энергосберегающие технологии и систему раздельного сбора отходов. По словам Малиновской, этот опыт сейчас адаптируется для реализации в «Сколково Парк».
Эксперт подчеркнула, что когда экологичные решения становятся органичной частью рабочей среды, компании проявляют большую готовность к внедрению соответствующих корпоративных программ, а сотрудники естественным образом перенимают экологичные привычки.