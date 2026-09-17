В январе-июне 2026 года рекламный рынок на российских нелегальных видеосервисах вырос на 4,2% — впервые с 2024 года он показал положительную динамику. Аудитория пиратских платформ за январь-август увеличилась на 10%, сообщил «Коммерсанту» собеседник из крупного рекламного агентства.

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При этом доля пиратских ресурсов в общих рекламных бюджетах продолжила снижаться. По данным Digital Budget, в первом полугодии она сократилась с 3,4% до 2,7%, а по итогам 2025 года расходы на размещение на таких площадках упали на 5,5%.

Стоимость рекламы на нелегальных сервисах по отдельным форматам уже приблизилась к уровню легальных видеоплатформ. Согласно тарифам Link Agency, pre-roll — ролик, который показывается перед началом видео, — обходится в 260 руб. за тысячу показов. Multi-roll — рекламный блок, который может появиться до, во время или после просмотра, — стоит 210 руб. за тысячу показов. Всплывающие баннеры оцениваются в 140–170 руб. за тысячу показов, а интеграция рекламных сообщений в озвучку контента — в 8 тыс. руб. за минуту.

Для сопоставления: на «VK Видео» ставка за in-stream-размещение, то есть за показ видеорекламы внутри контента, варьируется от 90 до 250 руб. за тысячу показов и формируется по итогам аукциона, рассказал источник «Коммерсанта» в рекламном агентстве. Другой участник рынка оценивает средний CPM этой площадки в 170–180 руб. На Rutube стоимость тысячи показов начинается от 1 тыс. руб. без учета НДС.

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Ключевыми рекламодателями на пиратских платформах остаются букмекерские компании — на них приходится 38% всех размещений, подсчитали в Digital Budget. За ними следуют онлайн-кинотеатры и телекоммуникационный сектор. В первом полугодии также увеличили затраты стриминговые сервисы, представители туристической отрасли, спорта и отдыха, продуктовый ритейл, службы доставки, фармацевтические компании и транспортный бизнес.

Годом ранее сегмент пережил резкий спад: пиратские видеосервисы лишились 54% рекламных бюджетов. Тогда участники рынка прогнозировали объем этого направления по итогам 2025 года на уровне 4,2 млрд руб.

Расширение аудитории поддерживает интерес со стороны рекламодателей, считает руководитель продуктового направления digital-агентства Future Lab Мария Большакова. По ее оценке, нелегальные площадки дают возможность получать дополнительный охват, в том числе среди пользователей e-commerce, онлайн-сервисов, телекома и финансовых продуктов. Вместе с тем рекламодателям необходимо самостоятельно оценивать прозрачность таких размещений и их фактическую отдачу.

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